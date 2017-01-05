В Ратуше - выставка работ художников Литвы "Беспокойное путешествие"

4 января в Вильнюсской ратуше в рамках фестиваля «Православное Рождество в Литве» состоялось открытие выставки работ художников Литвы «Беспокойное путешествие».

Так называется картина одного из экспонируемых художников – Аугустинаса Савицкаса, работы которого для ценителей искусства предоставили коллекционер Гинтаутас Якубаускас и его супруга Бируте.

Кроме того, в течение месяца можно будет увидеть работы Анатолия Стишко, который отметил 80-летие и представил на открытии выставки свой альбом «Пасторальная синфония из деревни Лидуокай», выпущенный Центром фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы при поддержке АО «Пиено жвайгждес». На выставке также представлены работы русских художников Литвы Юрия Григоровича, Виктора Шатунова, Владимира Пустового, Андрея Цесюлевича.

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На мероприятии присутствовали член Сейма Антанас Винкус, генеральный директор Литовской национальной филармонии Рута Прусявичиене, мэр города Укмерге Роландас Яницкас, учредитель фонда «Сантарвес» Юлиус Казенас, генеральный директор Литовской национальной библиотеки имени М.Мажвидаса проф. Ренальдас Гудаускас, академик Ромуальдас Григас, генеральный директор АО «Пиено жвайгждес» Александр Смагин, меценаты фестиваля Анатолий и Раиса Шалгуновы, коллекционеры Гинтаутас и Бируте Якубаускасы и многие другие почётные гости, которые поздравили юбиляра Анатолия Стишко, всех присутствующих на выставке художников, а также организатора выставки Ирену Захарову с этим важным событием.

Завершится Рождественский фестиваль 11 декабря в Литовской национальной филармонии концертом лауреата международных конкурсов, пианиста Андрея Гугнина.