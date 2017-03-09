В Ратуше - "Семь испанских народных песен"

9 марта в Вильнюсской Ратуше состоится концерт "Семь испанских народных песен".

В новой программе солистки Нийоле Кнюкштайте-Вайчюлене и пианиста Линаса Дужинскаса прозвучит вокальный цикл одного из самых знаменитых испанских композиторов XX века Мануэля де Фалья "Семь испанских народных песен" (Siete canciones populares españolas), в которых раскрываются все краски испанского темперамента.

В вокальном цикле испанского композитора Шавье Монтсальватже «Пять черных песен» (Cinco canciones negras) повествуется история Кубы XIX века и о ее пути к независимости. Цикл пронизан ностальгией к прошлому Кубы, а музыка дышит гармонией джаза и латиноамериканских мотивов.

В программе также прозвучат самые красивые песни испанских композиторов XX века Федерико Гарсииа Лорки, Фернандо Обрадорса, Энрике Гранадоса.