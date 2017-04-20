В Ратуше - конкурс исполнителей народного творчества "Наследники традиций"

ru.DELFI.lt
четверг, 20 апреля 2017 г. 14:56
21 апреля в 16 часов в Вильнюсской Ратуше продолжится Республиканский детско-юношеский конкурс исполнителей народного творчества «Наследники традиций».
Rotušės aikštė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

8 апреля конкурс прошёл в Висагинасе и уже есть лауреаты, которых мы назовём позднее. К участию в конкурсе приглашаются детские и молодёжные фольклорные коллективы, солисты, семейные ансамбли, оркестры и ансамбли народных инструментов, исполнителей народных танцев. Забота о подлинности воспроизведения народных традиций – задача, которую ставят организаторы конкурса перед его участниками.

Цель мероприятия – не только поощрять интерес и уважение детей и молодёжи к народному наследию, воспитывать их толерантное отношение к культуре разных народов, вовлекать в процесс популяризации традиционного искусства, активизировать деятельность исполнителей фольклорного жанра, поощрять совершенствование фольклорных ансамблей и солистов, но также оказать помощь учреждениям самоуправлений рационально и объективно использовать средства, поддерживая коллективы и их руководителей, в зависимости от их художественного уровня.

Главными его организаторами традиционно выступают Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы и Школа славянской традиционной музыки, а основными партнерами – Совет по культуре Литвы, Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики и Самоуправление города Вильнюса. Участников оценивает авторитетное жюри.

Как повелось, для лауреатов этого конкурса в виде поощрения открывается почетная возможность стать полноправными участниками международного фольклорного фестиваля «Покровские колокола», который каждый год осенью проводится в столице Литвы, и выступать им приходится на одной сцене с лучшими фольклорно-этнографическими коллективами из разных стран.

Концерт лауреатов состоится в Вильнюсской Ратуше 14 октября 2017 года.

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