В Петербурге вручена премия имени Андрея Миронова

Канал "Культура"
четверг, 9 марта 2017 г. 10:45
В Петербурге вручена премия имени Андрея Миронова - «Фигаро». Она присуждается за исключительные достижения в области актерского драматического искусства.
© RIA/Scanpix

Приветствие участникам церемонии, которая по традиции проходит в день рождения Андрея Миронова, направил президент России Владимир Путин.

Награда - фарфоровая статуэтка, которая запечатлела Миронова роли Фигаро. Ее вручали в трех номинациях. По традиции среди лауреатов всегда есть представитель вахтанговской школы, к которой принадлежал и сам Миронов.

На этот раз лауреатом стал ведущий артист театра и ректор Щукинского училища - Евгений Князев. «Лучшими из лучших» признаны актрисы Ольга Остроумова, Марина Александрова, Елена Калинина, Александра Урсуляк.

Премией отмечены и артисты, работающие в жанре актерской песни - Елена Камбурова, Геннадий Хазанов, Дмитрий Харатьян. Обладателем «Фигаро» стал и генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Награда в номинации «Артист милостью Божьей» присуждена актеру Алексею Петренко, недавно ушедшему из жизни.

Канал "Культура"
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