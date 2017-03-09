В Петербурге вручена премия имени Андрея Миронова - «Фигаро». Она присуждается за исключительные достижения в области актерского драматического искусства.

Приветствие участникам церемонии, которая по традиции проходит в день рождения Андрея Миронова, направил президент России Владимир Путин.

Награда - фарфоровая статуэтка, которая запечатлела Миронова роли Фигаро. Ее вручали в трех номинациях. По традиции среди лауреатов всегда есть представитель вахтанговской школы, к которой принадлежал и сам Миронов.

На этот раз лауреатом стал ведущий артист театра и ректор Щукинского училища - Евгений Князев. «Лучшими из лучших» признаны актрисы Ольга Остроумова, Марина Александрова, Елена Калинина, Александра Урсуляк.

Премией отмечены и артисты, работающие в жанре актерской песни - Елена Камбурова, Геннадий Хазанов, Дмитрий Харатьян. Обладателем «Фигаро» стал и генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Награда в номинации «Артист милостью Божьей» присуждена актеру Алексею Петренко, недавно ушедшему из жизни.