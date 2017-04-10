В Петербурге открыта памятная доска писателю литовского происхождения Юркуну

В воскресенье в российском Санкт-Петербурге была открыта памятная доска русскому писателю серебряного века литовского происхождения Юрию Юркуну (Юозасу/Иосифу Юркунасу).

На фасаде дома по адресу ул. Рылеева 17, где жил Ю. Юркун и откуда был вывезен на расстрел, была закреплена мемориальная доска проекта "Последний адрес", сообщило литовское Министерство иностранных дел.

Фото: МИД Литвы

Писатель и художник Ю. Юркун родился в Литве в 1895 году, летом 1938 года он был арестован и осужден на смертную казнь за участие в вымышленной "антисоветской право-троцкистской террористической писательской организации".

Он был расстрелян 21 сентября 1938 года, реабилитирован 22 марта 1958 года.

Юрий Юркун - это писательский псевдоним Юозаса Юркунаса, он писал стихи и прозу на русском языке.

Проект "Последний адрес" - это общественная инициатива, целью которой является сохранение памяти о жертвах репрессий. Его реализует фонд памяти жертв политических репрессий "Последний адрес", основанный организацией "Мемориал". Первые таблички в рамках этого проекта появились в марте 2015 года, сейчас их 196.