В Петербурге открыта памятная доска писателю литовского происхождения Юркуну

 (5)
BNS
понедельник, 10 апреля 2017 г. 10:41
В воскресенье в российском Санкт-Петербурге была открыта памятная доска русскому писателю серебряного века литовского происхождения Юрию Юркуну (Юозасу/Иосифу Юркунасу).
Фото: МИД Литвы

На фасаде дома по адресу ул. Рылеева 17, где жил Ю. Юркун и откуда был вывезен на расстрел, была закреплена мемориальная доска проекта "Последний адрес", сообщило литовское Министерство иностранных дел.

Фото: МИД Литвы
Фото: МИД Литвы

Писатель и художник Ю. Юркун родился в Литве в 1895 году, летом 1938 года он был арестован и осужден на смертную казнь за участие в вымышленной "антисоветской право-троцкистской террористической писательской организации".

Он был расстрелян 21 сентября 1938 года, реабилитирован 22 марта 1958 года.

Юрий Юркун - это писательский псевдоним Юозаса Юркунаса, он писал стихи и прозу на русском языке.

Проект "Последний адрес" - это общественная инициатива, целью которой является сохранение памяти о жертвах репрессий. Его реализует фонд памяти жертв политических репрессий "Последний адрес", основанный организацией "Мемориал". Первые таблички в рамках этого проекта появились в марте 2015 года, сейчас их 196.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

В Петербурге открыта памятная доска писателю литовского происхождения Юркуну (5)

Фото: МИД Литвы
В воскресенье в российском Санкт-Петербурге была открыта памятная доска русскому писателю серебряного века литовского происхождения Юрию Юркуну (Юозасу/Иосифу Юркунасу).

Умер поэт Анри Волохонский - автор стихотворения "Над небом голубым..." (5)

Умер поэт Анри Волохонский - автор стихотворения Над небом голубым...
В Германии умер поэт Анри Волохонский, автор стихотворения "Над небом голубым...". Ему был 81 год. О смерти Волохонского сообщил сайт "Курсор" со ссылкой на друзей поэта.

Европейский вещательный союз: "Евровидение" пройдет в Киеве (63)

Европейский вещательный союз: Евровидение пройдет в Киеве
Во время Генеральной Ассамблеи Европейского вещательного союза (ЕВС), которая проходила в швейцарской Лозанне 8 декабря, было окончательно подтверждено, что международный песенный конкурс весной 2017 года будет принимать Киев.

Премию Астрид Линдгрен получил немецкий писатель (1)

Astrid Lindgren
Лауреатом премии Астрид Линдгрен 2017 года стал немецкий писатель и иллюстратор Вольф Эльбрух, сообщает The Bookseller со ссылкой на оргкомитет премии. Телефонный звонок Эльбруху с сообщением о победе транслировался в прямом эфире. Автор, по его собственному признанию, "потерял дар речи".

В России впервые выйдет книга Тарковского "Запечатленное время"

В России впервые выйдет книга Тарковского Запечатленное время
Международный институт имени Тарковского намерен в этом году впервые выпустить в России книгу выдающегося кинематографиста "Запечатленное время", а также переиздать на русском языке его "Дневники", рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости президент института, сын режиссера Андрей Тарковский-младший.
Facebook друзья
Rambler's Top100