В Переделкино простили с поэтом Евгением Евтушенко

Телеканал "Дождь"
вторник, 11 апреля 2017 г. 19:05
Поэта Евгения Евтушенко похоронили в соответствии с его последней волей в поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака, сообщает ТАСС.
© RIA / Scanpix

Агентство отмечает, что на прощальную церемонию с поэтом пришли только его родные и близкие. Она была закрыта для публики. Ранее в Центральном Доме литераторов с Евтушенко простились сотни людей.

Евтушенко умер 1 апреля в США, ему было 84 года. По словам его сына, причиной смерти поэта стал рак.

Евтушенко — автор более 150 книг. Он также известен как прозаик, режиссер, сценарист и актер. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Телеканал "Дождь"
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Культура

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