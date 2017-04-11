В Переделкино простили с поэтом Евгением Евтушенко

Поэта Евгения Евтушенко похоронили в соответствии с его последней волей в поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что на прощальную церемонию с поэтом пришли только его родные и близкие. Она была закрыта для публики. Ранее в Центральном Доме литераторов с Евтушенко простились сотни людей.

Евтушенко умер 1 апреля в США, ему было 84 года. По словам его сына, причиной смерти поэта стал рак.

Евтушенко — автор более 150 книг. Он также известен как прозаик, режиссер, сценарист и актер. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.