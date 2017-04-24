В пекинском Музее Запретного города проведут "Дни Литвы"

В пекинском Музее Запретного города в следующем году ожидается проведение "Дней Литвы", посвящённых 100-летию государства.

Такую возможность в Министерстве культуры Литвы обсудили с директором этого музея Шань Цзисяном.

На встрече с гостем министр культуры Лиана Руоките-Йонссон обсудила возможности сотрудничества в области музейного дела, сохранения исторических строений и культурных ценностей, а также вопросы их представления общественности, возможные культурные обмены, в т.ч. специалистами, передовой практикой и выставками.

Национальный Музей Запретного города (Гугун) в Пекине обосновался в самом большом в мире комплексе деревянных дворцов. Здесь накоплено более 2 млн единиц объектов культурного наследия и художественных изделий, что составляет 42% всех хранящихся в музеях Китая сокровищ. В год Музей Запретного города посещают около 15 млн посетителей.