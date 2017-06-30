В парке Вингис пройдет татарский праздник Сабантуй

Британская писательница Джоан Роулинг, автор знаменитой во всем мире саги о волшебнике Гарри Поттере, рассказала о том, что помимо главного героя серии книг был и другой Гарри Поттер, сообщает The Independent.

"Когда я первый раз читала сценарий, мне казалось, что кто-то за мной подсматривал всю жизнь и потом написал по ней сценарий. Конечно, сходство нереальное. Даже тот факт, что я приехала из глубинки Литвы в столицу и чего-то достигала", - рассказала в интервью порталу ru.DELFI.lt и Rusradio.lt прима-балерина Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова, исполнительница главной роли в фильме Валерия Тодоровского «Большой», который вышел в прокат в Литве.