В парке Вингис пройдет татарский праздник Сабантуй

Организация национального татарского праздника Сабантуй стала доброй традицией в городах стран Европы. В этом году он пройдёт 1 июля в Вильнюсе, в парке Вингис.
Гостей ЕвроСабантуя порадуют выступлением артисты татарского театра, хореографических и фольклорных коллективов.
Всех угостят национальными блюдами татарской кухни. В «Городе мастеров» будет представлена выставка народного творчества.
Также все желающие смогут проявить сноровку и ловкость в национальных играх. На майдане пройдут соревнования по борьбе куреш. В концерте примут участие творческие коллективы и популярные артисты Евросоюза и Татарстана.