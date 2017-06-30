В парке Вингис пройдет татарский праздник Сабантуй

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ru.DELFI.lt
пятница, 30 июня 2017 г. 17:09
Организация национального татарского праздника Сабантуй стала доброй традицией в городах стран Европы. В этом году он пройдёт 1 июля в Вильнюсе, в парке Вингис.
© DELFI / Tomas Vinickas

Гостей ЕвроСабантуя порадуют выступлением артисты татарского театра, хореографических и фольклорных коллективов.

Всех угостят национальными блюдами татарской кухни. В «Городе мастеров» будет представлена выставка народного творчества.

Также все желающие смогут проявить сноровку и ловкость в национальных играх. На майдане пройдут соревнования по борьбе куреш. В концерте примут участие творческие коллективы и популярные артисты Евросоюза и Татарстана.

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