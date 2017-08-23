В Музее им. Пушкина в Маркучяй - концерт "Моцарты и Сальери"

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ru.DELFI.lt
среда, 23 августа 2017 г. 13:43
26 августа (суббота) в 12 часов Литературный музей А. С. Пушкина приглашает на концерт «Моцарты и Сальери» из цикла «Музыкальная гостиная».
© DELFI

В программе прозвучит инструментальная музыка В. А. Моцарта, А. Сальери и Ф. К. В. Моцарта с рассказами об авторах и произведениях.

Исполнители: Марина Вологдина (флейта, флейта-пикколо), Елена Исакова (фортепиано).

ПРОГРАММА:

Вольфганг Амадей МОЦАРТ (1756-1791)

Соло флейты из оперы "Волшебная флейта"

Соната D-dur для флейты и фортепиано (переложение Квартета D-dur для флейты, скрипки, альта и виолончели) в 3-х частях (Allegro - Adagio - Rondo)

Антонио САЛЬЕРИ (1750-1825)

Камерное концертино для флейты и струнных (переложение для флейты и фортепиано) в 4-х частях (Allegro spirituoso - Un poco adagio - Menuetto - Presto)

Франц Ксавер Вольфганг МОЦАРТ (1791-1844)

Вариации на тему Марша из "Алины" для флейты и флажолета

Рондо e-moll для флейты и фортепиано

Мероприятие на русском языке. Вход - 1, 16 €

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