В Музее им. Пушкина в Маркучяй - концерт "Моцарты и Сальери"

В программе прозвучит инструментальная музыка В. А. Моцарта, А. Сальери и Ф. К. В. Моцарта с рассказами об авторах и произведениях.
Исполнители: Марина Вологдина (флейта, флейта-пикколо), Елена Исакова (фортепиано).
ПРОГРАММА:
Вольфганг Амадей МОЦАРТ (1756-1791)
Соло флейты из оперы "Волшебная флейта"
Соната D-dur для флейты и фортепиано (переложение Квартета D-dur для флейты, скрипки, альта и виолончели) в 3-х частях (Allegro - Adagio - Rondo)
Антонио САЛЬЕРИ (1750-1825)
Камерное концертино для флейты и струнных (переложение для флейты и фортепиано) в 4-х частях (Allegro spirituoso - Un poco adagio - Menuetto - Presto)
Франц Ксавер Вольфганг МОЦАРТ (1791-1844)
Вариации на тему Марша из "Алины" для флейты и флажолета
Рондо e-moll для флейты и фортепиано
Мероприятие на русском языке. Вход - 1, 16 €