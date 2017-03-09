В Мурманске откроется фотовыставка "Дикая природа Литвы"

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 марта 2017 г. 19:00
18 марта в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки литовского фотографа Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы», сообщает hibiny.com.
© RIA/Scanpix

Ренатас Якайтис уже более 15 лет фотографирует живую природу Литвы, но за пределами своей страны фотограф пока мало известен. По образованию он эколог, его работа связана с охраной окружающей среды, он сотрудник национального парка «Излучина Немана».

Фотография для него уже давно стала не просто хобби, а второй, вернее – третьей профессией, поскольку он еще и орнитолог. Съемке природы фотограф посвящает почти все свое свободное время, для чего много времени проводит в лесу.

Посетители увидят 35 работ фотохудожника. Особый интерес представляют снимки животных, так как Ренатас фотографирует только диких зверей. На открытии выставки выступит ансамбль «Литва» Литовского культурного общества города Мурманска. А также на мероприятии планируется присутствие Генерального консула Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюса Нумгаудиса.

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