В Москве установят памятник Солженицыну

Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе на заседании проголосовала за установку памятника писателю, Нобелевскому лауреату Александру Солженицыну на улице его имени в районе Таганки в центре Москвы, передает агентство "Интерфакс".

Памятник будет установлен в сквере между домами N11 и N13 по улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая), недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя, на Верхней Радищевской улице. Проект памятника будет определен по результатам открытого творческого конкурса.

Ожидается, что монумент будет открыт в 2018 году - в год 100-летия со дня рождения писателя. С предложением об установке памятника в комиссию обратился директор Дома русского зарубежья имени Солженицына, уточняет агентство.

Проектирование памятника, как ожидается, возьмет на себя Министерство культуры РФ, а изготовление, установку и благоустройство прилегающей территории - Русский благотворительный фонд Солженицына.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. В преддверии этой даты Министерство иностранных дел РФ объявило о намерении обратиться к ЮНЕСКО с предложением объявить 2018 год Годом Солженицына. К юбилейной дате в Москве будет открыт музей писателя, еще один музей начнет работать в Рязани. А в одноименном сквере будет установлен памятник Солженицыну.