В Минске отменили концерт Depeche Mode

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NEWSru.com
вторник, 18 июля 2017 г. 12:38
В Минске отменили концерт британской группы Depeche Mode. Причиной отмены выступления стала госпитализация вокалиста Дэйва Гаана. Его доставили в минскую больницу с острым кишечным расстройством.
© DELFI / Kiril Čachovskij

О том, что концерт не состоится, зрителями сообщил представитель организаторов гастролей. "Врачи 9-й клинической больницы заявили, что музыкант не может выступить на концерте", - сообщил он (цитата по ТАСС).

Представитель организаторов выступления британской группы не сказал, смогут ли зрители получить деньги за билеты. Он посоветовал пришедшим на концерт следить за информацией.

В настоящее время Depeche Mode проводят мировое турне, которое стартовало 5 мая. 13 июля музыканты выступили в Санкт-Петербурге, а 15 июля дали концерт в Москве. Европейская часть тура заканчивается в Румынии 23 июля.

NEWSru.com
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