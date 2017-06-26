В Маркучяй - классическая музыка и мир дворянской усадьбы

ru.DELFI.lt
понедельник, 26 июня 2017 г. 15:41
В Литературном музее им. А.С. Пушкина начинается цикл лекций «Классическая музыка и мир дворянской усадьбы», который познакомит слушателей с музыкальной жизнью дворянства XVII - XIX веков.
© DELFI montažas

Участники лекций узнают, кто из великих музыкантов родился в поместьях, а кто служил в замках королей и дворцах богатых вельмож, какие уроки музыки давали молодым дворянам и какие исторические танцы исполнялись на балах.

Авторы и ведущие цикла – лауреаты международных конкурсов и солисты дуэта AnMira Duo: кандидат искусствоведения Антон АБАНОВИЧ и концертмейстер Литовской академии музыки и театра, основатель музыкальной студии «MARIARS» Мария МИРОВСКАЯ.

Первая ознакомительная встреча пройдет 1 июля 2017 года в 12.00, в гостиной музея.

Мероприятие на русском языке. Вход – 1, 16 евро.

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