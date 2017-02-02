В Литве снова выступит "Трио" - Ганелин, Тарасов, Чекасин

В Вильнюсе в Великокняжеском дворце снова выступит легендарное «Трио» - джазовые музыканты Владимир Тарасов (ударные и перкуссия), Вячеслав Ганелин (фортепьяно и клавишные) и Владимир Чекасин (саксофон).

Эти три музыканта в 2016 году стали лауреатами Национальной премии в области культуры и искусства.

Они в 1971 — 1987 годах принесли литовскому джазу всемирную известность, дали серьезный импульс для развития этого жанра в Литве, заложили камень школы джаза в Вильнюсе. Школа же фактически стала отличительным и прекрасно узнаваемым символом культуры литовского джаза во всем мире.

Все три художника до сих пор активны на джазовой сцене и ведут педагогическую деятельность.