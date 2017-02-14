В Литве пройдет Вильнюсская книжная ярмарка

23-26 февраля в литовской столице пройдет Вильнюсская книжная ярмарка.

Тема 18-ой книжной ярмарки в Вильнюсе - литовский след в мире.

Тема приближающейся Вильнюсской книжной ярмарки раскроет посетителю выставки, как много литовских имён прославляет Литву в мире. Литовский след – это люди Литвы, разбросанные по большинству континентов во всём мире, которые своим творчеством, научными достижениями, открытиями, идеями обогащают культуру, искусство и науку других стран, а тем самым оставляют яркие следы в картине литовской культуры.

Вильнюсская книжная ярмарка – это основное место встреч и общения издателей, авторов и читателей, значительное культурное событие в Литве, самая крупная книжная ярмарка в странах Балтии.

Участники ярмарки – это издательства, продавцы книг, коллективные стенды зарубежных стран, научные институты, издательские центры высших школ, общественные организации, культурные центры, средства массовой информации, музеи, галереи и др.

Основная черта Вильнюсской книжной ярмарки – это обширная культурная программа, которую в течение четырёх дней представят около 400 мероприятий различного жанра.