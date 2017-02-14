В Литве пройдет Вильнюсская книжная ярмарка

ru.DELFI.lt
вторник, 14 февраля 2017 г. 14:58
23-26 февраля в литовской столице пройдет Вильнюсская книжная ярмарка.
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

Тема 18-ой книжной ярмарки в Вильнюсе - литовский след в мире.

Тема приближающейся Вильнюсской книжной ярмарки раскроет посетителю выставки, как много литовских имён прославляет Литву в мире. Литовский след – это люди Литвы, разбросанные по большинству континентов во всём мире, которые своим творчеством, научными достижениями, открытиями, идеями обогащают культуру, искусство и науку других стран, а тем самым оставляют яркие следы в картине литовской культуры.

Вильнюсская книжная ярмарка – это основное место встреч и общения издателей, авторов и читателей, значительное культурное событие в Литве, самая крупная книжная ярмарка в странах Балтии.

Участники ярмарки – это издательства, продавцы книг, коллективные стенды зарубежных стран, научные институты, издательские центры высших школ, общественные организации, культурные центры, средства массовой информации, музеи, галереи и др.

Основная черта Вильнюсской книжной ярмарки – это обширная культурная программа, которую в течение четырёх дней представят около 400 мероприятий различного жанра.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

В Литве пройдет Вильнюсская книжная ярмарка

В Литве пройдет Вильнюсская книжная ярмарка
23-26 февраля в литовской столице пройдет Вильнюсская книжная ярмарка.

В Вильнюсе пройдет знаменитая ярмарка Казюкаса (2)

В Вильнюсе пройдет знаменитая ярмарка Казюкаса
Каждый год в первых числах марта улицы Старого города Вильнюса на все выходные заполняются веселой ярмаркой Казюкаса. В этом году она пройдет 3-5 марта.

Андрей Кончаловский: Путин — мудр и не пьет; я — вообще марксист (16)

Андрей Кончаловский: Путин — мудр и не пьет; я — вообще марксист
У каждого художника должен быть цензор… Мировая цивилизация подменяет качество количеством, отнимает память и воспитывает идиотов, а все ее достижения сперва используются во зло, а добро — лишь побочное явление… Людям нужен дефицит, а изобилие делает человека животным… Западу сложно понять русский мир, который весь построен на понятиях, что бы мы ни говорили про конституцию, законы и правила… Накануне рижской премьеры своей картины "Рай" и спектакля "Вишневый сад" режиссер Андрей Кончаловский пообщался со зрителями и журналистами.

Человеком толерантности стала писатель Юкнайте (2)

Человеком толерантности стала писатель Юкнайте
Писательница Ванда Юкнайте в субботу в Университете им. Витаутаса Великого в Каунасе была названа Человеком толерантности 2016 года.

В США вручили премии "Грэмми": в главных номинациях победила Адель (1)

Adele
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялась 59-я церемония вручения престижных музыкальных премий "Грэмми". Все победители перечислены на сайте премии.
Facebook друзья
Rambler's Top100