В Литве пройдет фестиваль французского кино "Зимние экраны"

Мероприятие, которое будет проходить в одиннадцати городах Литвы, снова представит зрителям французское кино – захватывающее, дерзкое, легкое и непростое одновременно. Это очень тонкое искусство, воспитывающее активного и интеллектуального зрителя, а вместе с тем чувствительного и открытого мечтателя, ищущего новые эмоции и волнительные чувства.

На этот раз тема фестиваля — «Встречи». Она отражает постоянное обновление мероприятия, внимание к новым именам и лицам на киноэкранах, стимул познания разных взглядов на мир. В основной программе – широкий спектр актуальных вопросов человеку не только как члену общества, семьи, но и как индивиду, творцу.

В двенадцатый раз зрители соберутся на фестивале «Зимние экраны», на котором их ждет огромное количество случайностей, непреодолимой грусти и сумасшедшего смеха.

В частности, в рамках фетиваля будет показан фильм об известном голландском художнике Ван Гоге. Кроме того, у зрителей будет возможность увидеть фильм "Бал актрис" режиссера Майвенн Ле Беско, который рассказывает о безработной актрисе, которая однажды приняла решение снять фильм о разных актрисах.