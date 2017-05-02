На выставке можно увидеть работы мастеров 20 века - таких? как А.Блат, П.Кремень, Ж.Липшиц и др.

В открытие выставки приняли участие посол Европейского Союза в России Вигаудас Ушацкас, член Сейма Эмануэлис Зингерис, лауреат Национальной премии, актер, дипломат Юозас Будрайтис, руководитель Русского драматического театра Литвы Йонас Вайткус, представители еврейской общины.

По случаю Дня независимости государства Израиль 1-7 мая в галерее «Элизиум» открыта эксклюзивная выставка «Искусство литваков», где представлены наиболее выдающиеся литовские еврейские художники.

В Литве открыта выставка "Искусство литваков" По случаю Дня независимости государства Израиль 1-7 мая в галерее «Элизиум» открыта эксклюзивная выставка «Искусство литваков», где представлены наиболее выдающиеся литовские еврейские художники.

В Вильнюсе - выставка "Дорогами Скорины" 4 мая 2017 г. в Национальном музее «Дворец великих князей литовских» состоится открытие международного выставочного проекта «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком».

Репертуар Русского театра Литвы на май Репертуар Русского драматического театра Литвы на май 2017 г.

Могила философа Николая Бердяева во Франции оказалась бесхозной Могила русского философа Николая Бердяева во Франции оказалась под угрозой уничтожения, об этом сообщил в Facebook литературовед Алексей Макушинский.