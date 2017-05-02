В Литве открыта выставка "Искусство литваков"

По случаю Дня независимости государства Израиль 1-7 мая в галерее «Элизиум» открыта эксклюзивная выставка «Искусство литваков», где представлены наиболее выдающиеся литовские еврейские художники.
Работы собраны из частных коллекций.
В открытие выставки приняли участие посол Европейского Союза в России Вигаудас Ушацкас, член Сейма Эмануэлис Зингерис, лауреат Национальной премии, актер, дипломат Юозас Будрайтис, руководитель Русского драматического театра Литвы Йонас Вайткус, представители еврейской общины.
На выставке можно увидеть работы мастеров 20 века - таких? как А.Блат, П.Кремень, Ж.Липшиц и др.