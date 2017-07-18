В литовской столице - фестиваль Midsummer Vilnius

Когда европейские города погружаются в летний зной, начинает биться и сердце Вильнюса: во Дворце великих князей литовских, расположенном у подножия горы Гедиминаса, кипит культурная жизнь.

От самородков классики – до стремительного порыва популярной музыки. От прекрасных оперных арий под звёздным небом – до музыки в стиле соул и джаз, под аккомпанемент оркестра…. Именно таким – чистым, живым, культурным и близким является проводимый в центре города фестиваль Midsummer Vilnius, который уже во второй раз пригласит всех, кто ищет содержательный отдых, качество и чувство полёта.

2017-07-17 – Балет «Radio and Juliet» на музыку группы Radiohead

17 июля фестиваль откроет грандиозный балет хореографа Эдварда Клуга «Radio and Juliet», который был удостоен множества наград.

В спектакле, который был представлен на многих фестивалях и заслужил восхищение зрителей, будут играть звёзды знаменитого российского «Мариинского театра». Любовь, ненависть, смерть, разочарование - их объединит преисполненная внутренней силы и напряжения музыка группы Radiohead, которая прекрасно проиллюстрирует постоянную неудовлетворённость современного человека своим окружением и его состояние одиночества.

2017-07-18 — Камерный оркестр новых идей (NIKO) — группа из семи талантливых музыкантов, очаровывающая своих слушателей очень оригинальными выступлениями и современно звучащей классической музыкой, 18 июля будет выступать на фестивале «Midsummer Vilnius».

2017-07-19 – Тигран Хамасян

Тигран Хамасян в исполняемой музыке соединяет стильные джазовые импровизации и богатые традиции фольклорной музыки своей родины – Армении. Его концерты своей оригинальностью и красотой очаровывают всех собравшихся на концерт слушателей, а со сцены исполнитель всегда уходит под аккомпанемент бесконечных оваций. Тигран удивляет не только своими инструментальными способностями, но и своим голосом, который он тонко использует в исполняемых произведениях.

2017-07-20 – Линас Адомайтис и «G-Strings»

У посетителей фестиваля будет возможность увидеть и услышать новый проект Линаса Адомайтиса и струнного квинтета «G-Strings» из Германии. Исполнители представят совместную музыкальную программу, которую в сентябре 2016-ого года они исполнили в Германии, и которая получила бурные аплодисменты зрителей.

2017-07-21 — «Highly Sedated» — Леон Сомов, один из лучших музыкальных продюсеров в Литве, вот уже второй год в Стокгольме проводит времени больше, чем в Литве. Здесь вместе с шведской группой электронной музыки «Highly Sedated» он окунулся в творчество, а его плоды 21 июля он представит и слушателям Литвы.

2017-07-24 – Спектакль Эймантаса Некрошюса «Рай»

Программу фестиваля дополнит спектакль Эймантаса Некрошюса «Рай», созданный по мотивам третьей части поэмы Данте «Божественная комедия». Во дворе Дворца великих князей литовских под открытым небом спектакль сохраняет логическую и эмоциональную преемственность «Божественной комедии», но в то же время является полноценной самостоятельной работой режиссёра.

2017-07-25 – Костас Сморигинас и Костас Сморигинас-младший

Ещё один музыкальный дуэт на сцене двора Дворца великих князей литовских, это – актёр театра и кино, музыкант Костас Сморигинас и его сын — солист оперы Костас Сморигинас- младший. 25 июля на фестивале «Midsummer Vilnius» оба исполнителя представят свои уникальные программы.

2017-07-27 – Группа «The Tiger Lillies»

Группа «The Tiger Lillies», прибывающая на фестиваль «Midsummer Vilnius», уже в третий раз порадует литовских меломанов. Группа «The Tiger Lillies», выделяющаяся среди британских групп своим необычным стилем и уже успешно выступавшая в Литве, возвращается с новой программой «Мадам Пиаф». Необычайная жизнь и творчество легендарной французской певицы Эдит Пиаф вдохновили группу на создание альбома, который появился в 2016 году.

2017-07-28 — Midsummer Vilnius: JAZZU

Выступающая под открытым небом 28 июля во Дворце великих князей литовских обладательница бархатного голоса для фестиваля готовит специальную программу. Исполнительница обещает исполнить хорошо известные произведения, а также удивить своими новыми песнями и прочими сюрпризами.

Подробная информация о фестивале: midsummervilnius.com