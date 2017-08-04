В Крыму снимают фильм о Путине

Создатели фильмов "Горько!" и "Самый лучший день" снимают новую комедию о президенте РФ Владимире Путине, основное действие будет проходить на маршруте Москва - Ялта и в Крыму, пишет "Комсомольская правда".

По сюжету, глава государства инкогнито едет на машине из Москвы на Южный берег Крыма и по пути общается с простым народом, а в Кремле тем временем заседает его двойник.

"Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории", - рассказали газете на съемочной площадке.

Президента сыграет 39-летний актер Дмитрий Грачев, и он не впервые предстанет в роли лидера РФ: в 2013 году он уже играл Путина в сериале "Да, господин президент!" и действительно внешне очень напоминает главу государства.

Примечательно, что Путина будут играть трое актеров: роль президента в гриме исполнят Гоша Куценко и Олег Васильков, известный по ролям второго плана в основном в сериалах, а также по фильму "Битва за Севастополь". Дмитрий Дибров сыграет себя - ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером".

Выход фильма на экраны ожидается в январе 2018 года.

Отметим, фильмов, посвященных президенту РФ, известно уже довольно много. В частности, летом 2017 года вышел четырехсерийный фильм американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" , его показ транслировали на Первом канале. В киноленте глава государства рассказывал о своих дочерях, внуках, о работе российских спецслужб и покушениях на свою жизнь.

А в марте вышел фильм CNN "Самый могущественный человек в мире", снятый известным журналистом Фаридом Закарией. В документальной картине рассказывалось о страхе Путина перед "народным восстанием", о тотальном контроле президента над Россией и о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США.