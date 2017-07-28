В Клайпеде начался Праздник моря

BNS
пятница, 28 июля 2017 г. 11:52
В пятницу в литовском портовом городе Клайпеда начался 58-ой Праздник моря.
© Mindaugas Milinis

В течение трех дней праздника традиционно будут проходить концерты, кинопоказы, мероприятия для детей, можно будет приобрести изделия ремесленников и дизайнеров, понаблюдать за парадом исторических судов и посмотреть на суда, участвующие в парусной регате The Tall Ships Races 2017.

В пятницу состоится большое шествие Праздника моря по улицам города, в воскресенье - спуск на воду венков в память о погибших в море.

Праздник моря проходит под патронажем президента Дали Грибаускайте.

BNS
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