В кинотеатрах Вильнюса, Риги и Таллинна будут бесплатно показывать фильмы стран Балтии

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BNS
среда, 9 августа 2017 г. 14:19
В конце августа в Вильнюсе впервые состоятся Дни кино Балтии. Это уникальное мероприятие, в рамках которого в одну и ту же неделю в кинотеатрах Вильнюса, Риги и Таллинна будут бесплатно показывать литовские, латвийские и эстонские фильмы, сообщает Литовский киноцентр (Lietuvos kino centras).
"Emilija iš Laisvės alėjos" filmavimas
© A.Martinonytės nuotr.

Дни кино Балтии организуют национальные институты кино этих трёх стран. Это один из первых совместных проектов, предназначенный для кинозрителей трёх стран Балтии.

22–27 августа в вильнюсском кинотеатре Pasaka состоится показ как самых новых, так и удостоившихся признания на зарубежных фестивалях фильмов Латвии и Эстонии. Литовские фильмы в это же время будут демонстрироваться в Риге и Таллинне.

В Вильнюсе будет организовано четыре сеанса бесплатного просмотра. В их числе будут показаны кандидат Эстонии на премию "Оскар" - криминальная комедия «Мама», один из наиболее успешных эстонских фильмов всех времён - военная драма "Мандарины", лауреат Международного берлинского фестиваля "Трясина" и один из самых популярных фильмов прошлого года «Хроника Мелании».

В риге состоится пока литовских фильмов "Эмилия с аллеи Лайсвес" и "День Сенеки". Зрители Эстонии тоже увидят "Эмилию с аллеи Лайсвес" и "Лето Сангайле".

BNS
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Культура

В кинотеатрах Вильнюса, Риги и Таллинна будут бесплатно показывать фильмы стран Балтии (3)

Emilija iš Laisvės alėjos filmavimas
В конце августа в Вильнюсе впервые состоятся Дни кино Балтии. Это уникальное мероприятие, в рамках которого в одну и ту же неделю в кинотеатрах Вильнюса, Риги и Таллинна будут бесплатно показывать литовские, латвийские и эстонские фильмы, сообщает Литовский киноцентр (Lietuvos kino centras).

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