В кинотеатрах Вильнюса, Риги и Таллинна будут бесплатно показывать фильмы стран Балтии

В конце августа в Вильнюсе впервые состоятся Дни кино Балтии. Это уникальное мероприятие, в рамках которого в одну и ту же неделю в кинотеатрах Вильнюса, Риги и Таллинна будут бесплатно показывать литовские, латвийские и эстонские фильмы, сообщает Литовский киноцентр (Lietuvos kino centras).

Дни кино Балтии организуют национальные институты кино этих трёх стран. Это один из первых совместных проектов, предназначенный для кинозрителей трёх стран Балтии.

22–27 августа в вильнюсском кинотеатре Pasaka состоится показ как самых новых, так и удостоившихся признания на зарубежных фестивалях фильмов Латвии и Эстонии. Литовские фильмы в это же время будут демонстрироваться в Риге и Таллинне.

В Вильнюсе будет организовано четыре сеанса бесплатного просмотра. В их числе будут показаны кандидат Эстонии на премию "Оскар" - криминальная комедия «Мама», один из наиболее успешных эстонских фильмов всех времён - военная драма "Мандарины", лауреат Международного берлинского фестиваля "Трясина" и один из самых популярных фильмов прошлого года «Хроника Мелании».

В риге состоится пока литовских фильмов "Эмилия с аллеи Лайсвес" и "День Сенеки". Зрители Эстонии тоже увидят "Эмилию с аллеи Лайсвес" и "Лето Сангайле".