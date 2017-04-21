В Каунасе проходят Дни Санкт-Петербурга

В Каунасе с 21 по 23 апреля проходят Дни Санкт-Петербурга. Мероприятия приурочены к 10-летию установления партнерских связей между городами.

Возглавит официальную делегацию Санкт-Петербурга вице-губернатор Михаил Мокрецов.

В программе Дней Санкт-Петербурга в Каунасе − круглые столы, концерты и спектакли, занятия по сохранению и поддержанию русского языка для преподавателей учебных заведений Литвы, мастер-классы, а также художественные и фотовыставки.

Кроме того, запланировано подписание двух соглашений о сотрудничестве: между Государственным академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина и Каунасским факультетом Вильнюсской Академии художеств, а также между Санкт-Петербургской государственной консерваторией им. Н.А.Римского-Корсакова и Музыкальной академией Каунасского университета Витаутаса Великого.

Также в рамках визита состоится встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова с мэром Каунаса Висвалдасом Матийошайтисом по вопросам развития двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Комитета по внешним связям.