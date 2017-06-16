В Кайренай - Алина Орлова, Biplan, "Антикварные зубы Кашпировского"

В Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай проходит летний фестиваль, который проводится уже в пятый раз. В рамках фестиваля выступают известные литовские исполнители и группы. Организатор концертов «Geros muzikos ekspertai» и ресторан «Aula» пригласят посетителей послушать группы: «Антикварные зубы Кашпировского», «Biplan», «Subtilu-Z», группу живого звука Неринги Черешкявичене, а также Алину Орлову и Вайду Гените.

2017-06-18 – «Антикварные зубы Кашпировского»

«Антикварные зубы Кашпировского» — это ломающие стереотипы музыкальные безумцы. В их репертуаре есть и лирические, и ритмические песни, в которых исполнители поют о бытовых реальностях, преступности, модах, не избегают они и любовной тематики.

В их выступлениях присутствует театральность, а важное место занимает изготовленный по тайным чертежам граммофон, который уже давно стал символом группы. В начале этого года они представили новую компактную пластинку под названием «Проблематика». Весёлая сценическая шестёрка обещает исполнить совершенно новые песни. Однако поклонники группы не будут разочарованы, так как в программе прозвучат и полюбившиеся публике давно написанные песни.

2017-06-25 – Алина Орлова

Поклонники боготворят её за мечтательное, лиричное и спокойное состояние, а её исключительный вокал нельзя спутать ни с каким другим. Исполнительница, которая выпустила три студийных альбома: «Дикая собака динго», «Mutabor» и «88», выступала на тех же самых международных сценах, что и самые знаменитые мировые исполнители, поэтому не ознакомиться с талантом Алины вживую будет самой большой ошибкой.

2017-07-09 – Biplan

Разнообразие концертов летнего фестиваля в Кайренай дополнят знаменосцы позитивного рока – группа «Biplan». Группа, которая существует в музыкальном мире уже больше 20 лет, впервые будет выступать на летнем фестивале в Кайренай, для своих слушателей она подготовила программу лучших песен. Члены группы во время концерта предложат распустить волосы и порезвиться под ставшие легендами песни и новейшие хиты группы, а также послушать реже исполняемые произведения из репертуара группы. Неиссякаемая стремительность полюбившихся песен, приятное общение музыкантов с публикой сочно заполнят уютное пространство зелёного Ботанического сада.

2017-07-20 – «Subtilu-Z»

На концерте летнего фестиваля в Кайренай прозвучит мировая музыка и самые прекрасные импровизации произведений в исполнении четырех профессиональных музыкантов, которые называют себя группой «Subtilu-Z»: Повилас Великис – аккордеон, Дмитрийс Михайловс – аккордеон, Лауринас Вайткус – тенорная бирбине, Витаутас Шважас – перкуссия. Группа «Subtilu-Z» является экстремально виртуозным объединением эстетов звука, которое намеревается достичь исключительного качества звука и за одиннадцать лет существования сильно приблизилось к исполнению этого амбициозного плана.

2017-07-27 –Рута Щeголевайте

27 июля 2017 года в зелёном городском саду впервые прозвучат самые прекрасные классические музыкальные арии в исполнении исключительного дуэта: сопрано Руты Щёголевайте и пианиста Паулюса Зданавичюса, которые в этом году отмечают 10-летие сотрудничества на сцене.

2017-08-13 – Неринга

Летний фестиваль в Кайренай пригласит послушать знакомые с детства и ещё незабытые песни. Ботанический сад Вильнюсского университета заполнится песнями, созданными Нерингой и Альфредасом Черешкявичюсами. Неринга, которая является душой «Tele bim-bam», вместе с самыми известными музыкантами и командой бэк-вокалисток подготовили для уютный музыкальный вечер-беседу в зелёном городском саду.

2017-09-03 – Вайда Гените и Збигневас Левицкис

Песни из мюзиклов и произведения золотой классики будут венчать летний фестиваль в Кайренай. Ботанический сад наполнится чувственной, романтичной, стремительной и преисполненной позитивной энергии музыкой. Именно в таком оазисе искусства сможет побыть каждый, кто посетит последний концерт фестиваля, во время которого свои таланты объединят музыканты высочайшего класса — Вайда Гените, певица с чувственным и романтичным голосом, и виртуоз скрипки Збигневас Левицкис.

Концерты будут проходить в Ботаническом саду Вильнюсского университета, в месте, где сочетаются прекрасные виды, чистый воздух и прекрасное время, которое Вы проведёте с семьёй, в паре или в одиночку. С июня по сентябрь у зрителей будет возможность наслаждаться зеленью парка поместья Кайренай c лучшими концертами литовских исполнителей под открытым небом.