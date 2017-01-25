В Германии будет открыт мемориал евреям Литвы

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ru.DELFI.lt
среда, 25 января 2017 г. 20:00
Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января, в Германии официально отмечается как День жертв национал-социализма, сообщает sem40.ru.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В небольшом немецком городке Вальдкирх в этот день будет представлен фильм «Карл Егер и мы: длинная тень Холокоста в Литве». Эта лента создана на основе документальных кадров разного времени.

А 29 января, в воскресенье, будет открыт мемориал евреям Литвы, погибшим в годы Холокоста. Фильм и открытие мемориала – это проект, над которым работали нескольких поколений жителей городка.

Открытие мемориала состоится при участии представителей Еврейской общины (литваков) Литвы.

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