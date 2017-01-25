В Германии будет открыт мемориал евреям Литвы

В небольшом немецком городке Вальдкирх в этот день будет представлен фильм «Карл Егер и мы: длинная тень Холокоста в Литве». Эта лента создана на основе документальных кадров разного времени.

А 29 января, в воскресенье, будет открыт мемориал евреям Литвы, погибшим в годы Холокоста. Фильм и открытие мемориала – это проект, над которым работали нескольких поколений жителей городка.

Открытие мемориала состоится при участии представителей Еврейской общины (литваков) Литвы.