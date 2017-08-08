В Друскининкай выступят Людмила Чурсина и Евгений Князев

10 августа в Друскининкай в санории "Эгле" состоится показ спектакля режиссера Павла Тихомирова "Супруги Каренины" по инсценировке Розы Сирота романа "Анна Каренина" Л.Толстого.
Роль Анны исполнит Людмила Чурсина, актриса Театра имени Е. Б. Вахтангова и театра имени Пушкина, сыгравшая множество ролей в российском кино и театре.
А роль Алексей Александрович Каренина исполнит Евгений Князев, российский актёр театра Театра имени Е. Б. Вахтангова, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина.