А роль Алексей Александрович Каренина исполнит Евгений Князев, российский актёр театра Театра имени Е. Б. Вахтангова, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина.

Роль Анны исполнит Людмила Чурсина, актриса Театра имени Е. Б. Вахтангова и театра имени Пушкина, сыгравшая множество ролей в российском кино и театре.

10 августа в Друскининкай в санории "Эгле" состоится показ спектакля режиссера Павла Тихомирова "Супруги Каренины" по инсценировке Розы Сирота романа "Анна Каренина" Л.Толстого.

В Друскининкай выступят Людмила Чурсина и Евгений Князев 10 августа в Друскининкай в санории "Эгле" состоится показ спектакля режиссера Павла Тихомирова "Супруги Каренины" по инсценировке Розы Сирота романа "Анна Каренина" Л.Толстого.

Сокуров, Улицкая и Макаревич попросили выпустить на свободу Малобродского Российские деятели культуры выступили в поддержку экс-гендиректора "Гоголь-центра" и бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве и хищении бюджетных средств. В открытом письме, которое ТАСС предоставили в понедельник в пресс-службе "Гоголь-центра", они попросили освободить Малобродского из-под стражи на время следствия.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2017 года Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей за 2017 год. Рейтинг, который будет полностью опубликован в сентябрьском номере, частично доступен на сайте издания.

В Крыму снимают фильм о Путине Создатели фильмов "Горько!" и "Самый лучший день" снимают новую комедию о президенте РФ Владимире Путине, основное действие будет проходить на маршруте Москва - Ялта и в Крыму, пишет "Комсомольская правда".

В Великокняжеском дворце - День оперы По случаю дня оперы в Литве, Великокняжеский дворец уже в пятый раз приглашает жителей Вильнюса и гостей столицы именно с жанра оперы начать осенний сезон культурных мероприятий! День оперы пройдет 2 сентября.

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