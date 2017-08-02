В Друскиникай - Международный летний театральный фестиваль

Уже в третий раз в Друскининкай с 9 по 18 августа проводится фестиваль Международный летний театральный "ПЕРЕКРЕСТОК“ (SANKRYŽA).

В программе фестиваля примут участие артисты и театральные коллективы из Армении, Беларуси, Германии, Польши, России, Словакии, Украины и Литвы, спектакли которых всегда заслуживали самого высокого признания, как профессионалов, так и публики.

Первым зеленый огонек театрального перекрестка подмигнет детскому спектаклю „Небольшого театра“ из Москвы. 9 августа в 14 часов на сцене Друскининкайского центра занятости молодежи молодые артисты представят спектакль по рассказу А.П. Чехова „КАШТАНКА", постановка Марины Чаплиной. Спектакль занял 2-е место на театральном фестивале “Авангард", лауреат фестиваля „Московские звезды“.

„Это великолепный спектакль. Я бы дала действию, разворачивающемуся на сцене, любую премию! Кстати, такую тишину в зале я слышала только на ариях Елены Чарквиани, когда Лена пела „В гору к вершине“, казалось, что в зале никого нет. То же самое было и на этом спектакле… Дети в восторге. Очень-очень советую сходить взрослым, детям, подросткам. Интересно всем!“. (Из отзыва зрителя).

Торжественное открытие фестиваля состоится в тот же день в зале Grand Sра Lietuva моно спектаклем Русского драматического театра Литвы "АНГЕЛЫ ДОСТОЕВСКОГО“ в исполнение виртуозной артистки Бируте Мар.

Спектакль по Ф.Достоевскому был создан для фестиваля им. Ф.М.Достоевского (Старая Русса, Россия), где и получил премию за лучшую женскую роль и приз зрительских симпатий. В мире монотеатра Бируте Мар называют королевой жанра и это не случайно. Посетив спектакль, зритель может убедиться в этом сам. Здесь все сделано мастерски и подкупает умелым сочетанием низменного и возвышенного, трагедии и юмора. Спектакль лауреат фестивалей в Польше, Словакии, приглашен на фестивали в Беларусь, Украину, Армению.

Звездным часом фестиваля станет 10 августа, когда в спектакле "СУПРУГИ КАРЕНИНЫ" на сцене санатории "Эгле" встретятся две звезды – легенда российского кино, обладательница Серебряной раковины лучшей актрисы на кинофестивале в Сан-Себастьяне (1969) Людмила Чурсина и Народный артист России Евгений Князев. Свои лучшие театральные роли артист создал на сцене театра им. Евг. Вахтангова, особенно плодотворным стал период его работы с литовским режиссером Римасом Туминасом, который в настоящее время руководит театром. Популярность актеру принес фильм „Mессинг“, где он сыграл главную роль.

12 августа любителей театра ждут целых две встречи. В 17.30 час. в Центре занятости молодежи спектакль по Ф.М. Достоевскому „ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ“ представит театр “TA-TEATRUM” из польского города Вроцлав. Идея спектакля – поединок Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой, как конфронтация двух разных этических систем – холодной рационалистической этики и этики христианской. Правда разума, которая приводит человечество к моральной распущенности, побеждается через евангелию и любовь правдой веры. Режиссер спектакля и исполнитель роли Семена Мармеладова - Станислав Мельски – один из интереснейших польских актеров и режиссеров. Он также известен друскининкайскому зрителю по прошлогоднему фестиваля, на котором представлял свой совместный проект с засл. артистом России Всеволодом Чубенко. Их спектакль „Эмигранты“ С. Мрожека был одним из самых кассовых. Появление на сцене Станислава Мельского – это безусловная гарантия качества спектакля.

В 19.30 часов в санатории "Эгле" - спектакль по Александру Вертинскому „Я СЕГОДНЯ СМЕЮСЬ НАД СОБОЙ…, театра „Город“ из города Долгопрудный. По-мнению Анастасии Вертинской, на сегодня это одна из самых интересных театральная работ об ее отце. В роли Пьеро русской сцены Александра Вертинского - Дамир Бахтиев.

13 августа в 19 часов Интернациональный берлинский драматический театр представит спектакль „ЭТО Я – ЭДИТ ПИАФ“ о жизни и творчестве великой французской певицы, с песнями из ее репертуара на французском языке. Трогательная история жизни великой певицы не оставляет зрителя равнодушными. Живая музыка придает спектаклю особое очарование.

14 августа комедию "КАМНИ ЗА ПАЗУХОЙ“ сыграют два прекрасных словацких актера Петер Чижмар и Томаш Диро. Пьеса „Камни за пазухой“, написанная в 1999г Мари Джонес принесла ей огромный коммерческий успех и стала театральном хитом на многие годы. На первый взгляд банальный сюжет о том, как двое парней из Ирландской деревни решили стать звездами Голливуда, имеет гораздо более глубокий смысл.

Прекрасный актерский дуэт театра "Kontra“ принес спектаклю заслуженный успех у зрителей и признание на международных театральных фестивалях. Актеры гордятся призом за две лучшие роли на фестивале Kopriva в Чехии.

15 августа у зрителей вновь возникнет проблема выбора. В 18.30 часов в Grand Sра Lietuva комедию М. Досько „ЛОНДОН“ представят артисты Могилевского Областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича. Спектакль участник международных фестивалей, который всегда завоевывал особое внимание публики, временами зал просто взрывался от хохота. Пьеса - номинант Золотой маски.

История основана на реальных событиях. Сантехник местного ЖРЭУ Гена к своим 34 годам успел пройти огонь и воду: жениться по залету, родить сына и развестись, отсидеть в тюрьме, перестать пить и стать незаменимым на работе. Но жизнь Гене подбрасывает новое испытание… Он неожиданно получает международное признание и втайне едет в британскую столицу на конкурс народного творчества. Вернется ли Гена назад или останется в Англии?..

В 20 часов в Центр занятости молодежи чеховский „ИВАНОВ“, театра „Theaomai“ из Вильнюса. Это поистине уникальный театр, созданный артистами, выпускниками Э. Някрошюса. Своим спектаклем по Ф.М. Достоевскому „Братья Карамазовы“ они покорили многие театральные фестивали Европы, при том, что они играют на литовском языке, а сидящие в зале не чувствуют языкового барьера, все буквально заворожены магией актерской игры, атмосферой спектакля. Театр обладатель Grand Prix XX Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского (Старая Русса, Россия) и нашего фестиваля в 2016 г. 16 и17 августа уникальные театральные моно спектакли представят Нора Бадалян из Армении и Елена Дудич, играющая в театрах Беларуси и Украины, а также знакомая по многим кино сериалам: „Нюхач “,„Офицерские жены“ и др.

18 августа в 19 часов фестиваль закроется вечером-концертом Владаса Багдонаса. Широкое признание к нему пришло после исполнения им роли Нико Пиросманишвили в спектакле „Пиросмани, Пиросмани“ Эймунтаса Някрошюса. В сотрудничестве с этим режиссером он создал целую галерею незабываемых сценических образов, а виртуозно сделанная роль Отелло в одноименной пьесе В. Шекспира принесла ему мировое признание. Сейчас В. Багдонас играет в спектаклях театра Балтийский дом и театра Моссовета. Артист востребован в кино и на телевидении (около 50 ролей). Роль дирижера в фильме Павла Лунгина „Дирижер“ принесла международный успех. Как исполнитель авторской песни он собирает огромные залы. В Друскининкай прозвучат лучшие песни, ставшие в Литве хитами и произведения Митьков, Сергея Довлатова и др.

Приятных встреч на театральном перекрестке, уважаемый зритель.

Билеты можно купить www.biletai.lt.

C 4 августа билеты продаются в санаториях „Эгле“ и „Беларусь“, Grand Spa Lietuva, Info centras, IKI.