В честь Эльдара Рязанова в Москве назовут улицу

Имя кинематографиста получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе, расположенный между улицей Обручева и улицей Новаторов, сообщает РИА. На этой территории находится киноклуб-музей «Эльдар», основанный самим режиссером.
© RIA/Scanpix

Народный артист СССР Эльдар Рязанов снял более 50 фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кино. Среди них - «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих» и многие другие.

Инициатива увековечить память Эльдара Рязанова была одобрена на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова. Данную идею поддержали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Канал "Культура"
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