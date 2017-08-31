В честь Эльдара Рязанова в Москве назовут улицу

Народный артист СССР Эльдар Рязанов снял более 50 фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кино. Среди них - «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих» и многие другие.
Инициатива увековечить память Эльдара Рязанова была одобрена на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова. Данную идею поддержали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
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