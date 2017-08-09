В Британии снова экранизируют "Гордость и предубеждение"

В Великобритании снова экранизируют роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", сообщает The Guardian. На этот раз зрителям обещают более мрачную версию.

Самая знаменитая адаптация вышла в 1995 году. Ее сняла "Би-би-си". Главные роли сыграли Дженнифер Эль и Колин Ферт. В 2005-м был выпущен фильм "Гордость и предубеждение", в котором снимались Кира Найтли и Мэттью Макфэдьен.

Над новой версией для ITV работают создатели костюмных сериалов "Полдарк" и "Виктория". Актерский состав пока не объявлен. Дата премьеры также неизвестно, но предполагается, что это произойдет в 2020 году.