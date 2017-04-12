В Америке у Куклачева чуть не украли кошек

Дрессировщик был вынужден спрятать животных в гостиничном номере. Ему предлагали нарушить закон и нелегально пересечь американскую границу.

Юрий Куклачев – создатель единственного в мире театра кошек. Он поставил десять спектаклей с этими пушистыми друзьями человека. Посмотреть на то, как усатые артисты выделывают замысловатые трюки и целуются с хозяином, стремятся зрители из разных стран. Правда, не все турне проходят гладко.

"Мой театр пригласили на гастроли в Америку местные влиятельные бандиты. Они в то время и Пугачеву привозили, и Киркорова, – вспомнил Куклачев один такой случай. – На нашем представлении они неплохо заработали, приглашали не один раз. Когда мы были в Канаде, эти люди предложили устроить представление. После моего согласия они открыли большой театр на две тысячи мест на Брайтон-Бич в Нью-Йорке и заведомо продали 15 аншлагов".

Однако помешали обстоятельства. "На границе нас не пустили в США, так как виза закончилась. Мне предлагали проехать нелегально – я отказался, закон нарушать не хотел. Заказчики сразу же показали свои бандитские физиономии: угрожали, пытались украсть кошек, благо я их спрятал в своем номере в Канаде", – рассказал дрессировщик.

Все деньги Куклачева остались в Америке, ведь он планировал вернуться. Положение было печальным. "Я и восемь человек нашей команды кое-как добрались до аэропорта. В Россию летали только два рейса в неделю, и все билеты на них были уже проданы. И вот я в отчаянии сел на чемодан и начал думать, за какие же грехи со мной такое произошло. После мысленной исповеди начал читать молитву", – продолжил главный по кошкам.

К счастью, все завершилось благополучно, и Юрий вместе с пушистыми актерами вернулся домой. "Вдруг начал идти снег, а до этого была солнечная погода. Завалило настолько, что отменили все рейсы. Самолет, прилетевший в тот момент в аэропорт, еле смог сесть. Оказалось, этот самолет должен был лететь в Россию, а почти все пассажиры не смогли из-за непогоды доехать до аэропорта. Так я со своей командой и кошками улетел домой", – цитирует Куклачева журнал "Только звезды".