Ушел из жизни британский писатель-фантаст Брайан Олдисс

Lenta.ru
вторник, 22 августа 2017 г. 14:51
Британский писатель Брайан Олдисс умер в английском городе Оксфорд, сообщает BBC News.
© Vida Press

Литератор скончался утром 19 августа, на следующий день после того, как ему исполнилось 92.

Олдисс — автор рассказа "Суперигрушек хватает на все лето", по мотивам которого был снят фильм "Искусственный разум" 2001 года режиссера Стивена Спилберга. Изначально историю планировал экранизировать Стэнли Кубрик. Олдисс принимал участие в написании сценария картины.

Писатель наиболее известен произведениями в жанре научной фантастики. В его библиографии — трилогия "Гелликония", повесть "Слюнное дерево", роман "Без остановки" и книги "Освобожденный Франкенштейн", "Сверхдержава" и "Доклад о Вероятности Эй".

В 1962 году Олдисс стал лауреатом премии "Хьюго", а в 1965-м получил премию "Небьюла". Через три года литератора признали лучшим писателем-фантастом Великобритании.

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