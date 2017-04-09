Умер поэт Анри Волохонский - автор стихотворения "Над небом голубым..."

NEWSru.com
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 17:30
В Германии умер поэт Анри Волохонский, автор стихотворения "Над небом голубым...". Ему был 81 год. О смерти Волохонского сообщил сайт "Курсор" со ссылкой на друзей поэта.
© Fotolia nuotr.

Анри Волохонский много сотрудничал с Алексеем Хвостенко и лидером "Аукцыона" Леонидом Федоровым, с которым записал четыре альбома.

Перу Волохонского принадлежит стихотворение "Рай", начинающееся словами "Над небом голубым...". Композицию на эти стихи журнал Time Out поместил в список "100 песен, изменивших нашу жизнь". Автор самой известной в России версии певец Борис Гребенщиков заявил ТАСС: "Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться в истории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и не пел ничего".

Анри Волохонский родился 19 марта 1936 года в Ленинграде. В конце 50-х начал писать стихи, песни и пьесы; публиковался в самиздате (начиная с машинописных книг середины 60-х, выпускавшихся Владимиром Эрлем).

Только одно стихотворение Волохонского было опубликовано в СССР: басня "Кентавр" в журнале "Аврора" в 1972 году, отмечает NEWSru Israel.

В конце 1973 года Волохонский получил разрешение на выезд за границу, и с декабря того же года переехал в Израиль. Осенью 1985 года поэт переселился в Мюнхен, где до августа 1995-го работал редактором отдела новостей радио "Свобода". С 2004 года Волохонский жил в поселке Рексинген (Германия) близ города Хорб.

Волохонскому принадлежит большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм. Несколько текстов написаны им в прозе; из них наиболее известен роман "Роман Покойничек".

NEWSru.com
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Культура

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