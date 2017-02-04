Умер народный артист России Георгий Тараторкин

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NEWSru.com
суббота, 4 февраля 2017 г. 15:07
Народный артист России Георгий Тараторкин скончался в субботу на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на театр имени Моссовета, где он служил с середины 1970-х.
© RIA/Scanpix

Прощание, скорее всего, состоится в театре, в понедельник, 6 февраля, сообщает "Эхо Москвы". Где похоронят актера, станет известно позднее.

Помимо театральной работы, Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них: "Преступление и наказание", где он сыграл Родиона Раскольникова, а также "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк" и др.

Тараторкин - лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства РФ, в 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе. С 1966 по 1974 годы Тараторкин - актер Ленинградского Государственного ТЮЗа, в Моссовете он с 1974 года.

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