Умер автор детективов об инспекторе Морсе

bbcrussian.com
среда, 22 марта 2017 г. 11:45
В Великобритании скончался писатель Колин Декстер, автор детективных романов об инспекторе Морсе, сообщает Associated Press.
© AP / Scanpix

Колин Декстер, автор детективных романов об инспекторе Морсе, скончался в возрасте 86 лет в Оксфорде.

Он написал 14 книг о вымышленном персонаже - инспекторе, возглавлявшем отдел уголовных расследований в Оксфорде, в 1975-1999 годах.

По детективным романам Декстера был снят популярный сериал с Джоном Тоу в главной роли.

Первый роман о Морсе "Последний автобус на Вудсток" был написан в 1975 году, когда Декстер отдыхал в Уэльсе. В последнем романе серии "День Покаяния" главный герой погибает.

Перед тем как стать профессиональным писателем, Декстер 13 лет преподавал латынь и греческий язык.

В 2000 году Колин Декстер был награждён Орденом Британской империи за вклад в литературу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

Умер автор детективов об инспекторе Морсе

Умер автор детективов об инспекторе Морсе
В Великобритании скончался писатель Колин Декстер, автор детективных романов об инспекторе Морсе, сообщает Associated Press.

Вспоминая Милоша: откуда идет восхищение "лидерской демократией"? (6)

Josifas Stalinas ir Klimentas Vorošilovas
Не только миллионы простых людей считают Путина, Трампа (Trump) и Эрдогана (Erdogan) хорошими. И интеллектуалы верят в это. Откуда идет это восхищение «лидерской демократией»? Два фактора кажутся решающими.

Евровидение-2017: появился полный список участников конкурса (28)

Fusedmarc
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2017 опубликовали на официальном сайте имена всех участников-представителей 43 стран.

Вильнюс на очереди. Сергей Михалок представит свой новый проект "Ляпис-98" (5)

Вильнюс на очереди. Сергей Михалок представит свой новый проект Ляпис-98
Впервые публично о создании сайд-проекта, в рамках которого будут исполняться старые хиты «Ляписов», которые не исполнялиcь ни Brutto, ни сами «Ляписами» позднего периода, Сергей Михалок заявил 1 апреля 2016 года.

Большинство россиян против бойкотирования "Евровидения-2017" (5)

Большинство россиян против бойкотирования Евровидения-2017
Большинство россиян не поддерживают предложение бойкотировать предстоящий музыкальный конкурс "Евровидение", который будет проходить в мае в Киеве, и считают, что Россия должна отправить своего участника, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Facebook друзья
Rambler's Top100