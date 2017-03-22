Умер автор детективов об инспекторе Морсе

В Великобритании скончался писатель Колин Декстер, автор детективных романов об инспекторе Морсе, сообщает Associated Press.

Колин Декстер, автор детективных романов об инспекторе Морсе, скончался в возрасте 86 лет в Оксфорде.

Он написал 14 книг о вымышленном персонаже - инспекторе, возглавлявшем отдел уголовных расследований в Оксфорде, в 1975-1999 годах.

По детективным романам Декстера был снят популярный сериал с Джоном Тоу в главной роли.

Первый роман о Морсе "Последний автобус на Вудсток" был написан в 1975 году, когда Декстер отдыхал в Уэльсе. В последнем романе серии "День Покаяния" главный герой погибает.

Перед тем как стать профессиональным писателем, Декстер 13 лет преподавал латынь и греческий язык.

В 2000 году Колин Декстер был награждён Орденом Британской империи за вклад в литературу.