Умер актер и кинорежиссер Олег Видов

В США на 74-м году жизни умер советский и американский актер, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Олег Видов. Об этом, со ссылкой на слова его супруги Джоан Борстин, сообщает РИА Новости.

Зрителям Олег Видов запомнился по фильмам - "Всадник без головы", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Метель", "Обыкновенное чудо".

Его жизнь напоминала приключенческий фильм. Мальчик из подмосковной деревеньки, мечтавший о работе в кино, он сумел поступить во ВГИК. Еще не окончив учебу, получил приглашение сниматься, женился на подруге дочери Генерального секретаря ЦК КПСС, был занят в главных ролях не только на родине, но и за рубежом.

В 1983 году, находясь на съемках в Югославии, Видов решил не возвращаться в СССР. Под покровом ночи пересек государственную границу Югославии.

С 1985 года он жил в Калифорнии, снялся в нескольких голливудских фильмах, занимался продюсерской, режиссерской и коммерческой деятельностью.