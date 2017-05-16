Умер актер и кинорежиссер Олег Видов

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Канал "Культура"
вторник, 16 мая 2017 г. 16:08
В США на 74-м году жизни умер советский и американский актер, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Олег Видов. Об этом, со ссылкой на слова его супруги Джоан Борстин, сообщает РИА Новости.
Фото Lifeactor.ru

Зрителям Олег Видов запомнился по фильмам - "Всадник без головы", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Метель", "Обыкновенное чудо".

Его жизнь напоминала приключенческий фильм. Мальчик из подмосковной деревеньки, мечтавший о работе в кино, он сумел поступить во ВГИК. Еще не окончив учебу, получил приглашение сниматься, женился на подруге дочери Генерального секретаря ЦК КПСС, был занят в главных ролях не только на родине, но и за рубежом.

В 1983 году, находясь на съемках в Югославии, Видов решил не возвращаться в СССР. Под покровом ночи пересек государственную границу Югославии.

С 1985 года он жил в Калифорнии, снялся в нескольких голливудских фильмах, занимался продюсерской, режиссерской и коммерческой деятельностью.

Канал "Культура"
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Культура

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Фото Lifeactor.ru
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