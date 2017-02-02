Учитель пожалуется в Генпрокуратуру на Поклонскую

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель собирается направить в Генеральную прокуратуру два заявления с жалобой на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и общественников, которые грозят сжечь российские кинотеатры за показ его нового фильма, пишет ТАСС в четверг, 2 февраля.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, один будет касаться лично Поклонской, второй — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», — сказал Алексей Учитель.

В 2016 году Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм «Матильда» Алексея Учителя, который рассказывает о романтических отношениях императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. По мнению Поклонской, кинолента оскорбляет чувства верующих. Учитель говорил, что прокуратура проверила ленту и не нашла в ней ничего незаконного.

В январе 2017 года стало известно, что организация «Христианское государство — святая Русь» направила в кинотеатры Москвы больше тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя. «Братья» организации пригрозили кинотеатрам поджогами и убийствами.

Прокат фильма «Матильда» в российских кинотеатрах начнется 25 октября 2017 года.