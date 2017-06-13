Учитель: Поклонская отказалась смотреть "Матильду"

Алексей Учитель в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказал о состоявшейся в Кремле встрече с депутатом Натальей Поклонской, которая возглавила кампанию, направленную против последней работы режиссера - фильма "Матильда".

"Просьба депутата Поклонской состояла в одном - она попросила показать фильм "Матильда" ее экспертам", - пояснил Учитель.

Он сообщил журналистам, что предложил Поклонской самой посмотреть картину и сделать собственные выводы.

"Я сказал, что ей надо посмотреть картину, потому что только вы лично можете эмоционально, прагматично, как угодно, только вы можете оценить, что там есть плохого, если вы нас в этом обвиняете. На что получил ответ: "Никогда и ни в коем случае, мне все эксперты расскажут". Поэтому разговор довольно бесполезный", - цитирует режиссера "Интерфакс".

"Историческая", по оценкам Учителя, встреча с Поклонской состоялась во время приема в Кремле по случаю Дня России.

"Меня спрашивали об отношении к Николаю II. Несмотря на то что фильм называется "Матильда", меня больше интересовала фигура императора", - признался Учитель.

Он напомнил, что последний российский император, хотя и считался слабохарактерным, смог собрать сильную команду. "Ни до него, ни после страна не была такой успешной", - пояснил он. "Мне кажется, что в те четыре года, которые мы рассматриваем в картине, именно в это время решалось - в какой стране мы будем жить", - добавил Учитель.

Режиссер в очередной раз напомнил, что эксперты не выявили в ленте экстремизма и оскорбления чувств верующих. "Экспертиза проводилась по нашей инициативе Санкт-Петербургским государственным университетом. В представленном полнометражном художественном фильме "Матильда" экспертами не выявлены признаки объективной стороны преступления, а именно публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу. Также эксперты не усмотрели оскорбления чувств православных верующих в связи с упоминанием Николая Второго, причисленного к лику святых, что исключает возможность правовой оценки указанного деяния как преступления, предусмотренного ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") УК РФ", - подтвердил адвокат Учителя Константин Добрынин.

Юрист также добавил, что создатели "Матильды" не стали представлять документы, запрошенные полицией Санкт-Петербурга в рамках по запросу депутата Поклонской. "Мы ответили полиции, что уже несколько аналогичных проверок у нас было, в том числе из казначейства и прокуратуры. Все эти документы мы им предоставляли. Поэтому полиция вполне может запросить в этих ведомствах все эти документы, а также результаты их проверок", - добавил он.

Алексей Учитель заверил, что "Матильда" выйдет в прокат 26 октября, как и было запланировано. Картину будут показывать в России и Германии. Российская премьера состоится в Мариинском театре. Организаторы не исключают провокаций на премьерном показе, однако отказываются от усиленных мер безопасности.

Исполнитель роли директора Императорского театра в фильме Евгений Миронов, выступая в ходе пресс-конференции, сравнил ситуацию с проверками "Матильды" постыдной.

"Это эпоха невежественности непрофессионалов, она уже наступила", - резюмировал актер.

Наталья Поклонская уже в течение нескольких месяцев ведет борьбу за запрет выхода "Матильды". Несколько раз депутат просила прокуратуру проверить фильм на содержание в нем состава преступления, описанного в ст. 148 УК РФ ("Оскорбление чувств верующих").

Экс-прокурор Крыма также направила в Генпрокуратуру заключение экспертов, которые признали, что представленный в картине образ Николая II "не может не оскорблять чувства значительной части православных христиан", и рекомендовали запретить показ картины.

Сам Учитель неоднократно высказывал возмущение в связи с попытками Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Он даже обратился в комиссию по этике Госдумы с просьбой проверить действия депутата.

На днях министр культуры Владимир Мединский, говоря о скандале вокруг "Матильды", заявил, что история все больше "смещается в сторону цирка". "Мне сложно это комментировать", - признался глава Минкульта.

В картине рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Роль царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, Кшесинскую сыграла польская актриса Михалина Ольшанска. В фильме также снимались Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.