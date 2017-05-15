Томас Венцлова выступил в Петербурге

В Петербурге, в Музее Анны Ахматовой, выступил легендарный Томас Венцлова - поэт, философ, переводчик, правозащитник.

Человек, в чьей судьбе отразился весь XX век. В советские годы его книги выходили только в самиздате. На русский язык стихи Венцлова впервые перевёл его друг – Иосиф Бродский.

А сам он переводил не только поэзию Бродского, но и Пастернака, Мандельштама, Ахматовой. Венцлова – автор научных работ о литовской, польской и русской литературе. Несколько эссе и книг поэта посвящены Вильнюсу. Его нередко называют биографом этого города, послом литовской литературы в мире.

Сейчас он работает над новой книгой – «История Литвы для начинающих». Но петербургской публике представил другое издание – «Метелингва», недавно вышедшее на русском языке. Это сборник стихов разных лет и переписка с филологом и переводчиком Натальей Трауберг. В сентябре Томасу Венцлове исполнится 80. А в этом возрасте, по его собственным словам, волей-неволей приходится подводить итоги.

Встречи с заинтересованной аудиторией в Петербурге, который он называет одним из любимых городов мира, для писателя чрезвычайно важны.

«Я иногда говорю, что я последний пассажир "Титаника", что все вокруг уже находятся, к сожалению, в мире ином. А я еще могу о них что-то рассказать. Вот в этом смысле – да, "свидетель какого-то времени", пожалуй, да, такое имя я могу принять», - говорит Томас Венцлова.