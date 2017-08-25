Стивену Фраю 60 лет. 20 лучших цитат

Популярному британскому актеру и писателю Стивену Фраю исполнилось 60 лет. Русская служба Би-би-си подбрала его 20 самых ярких цитат.

О себе

Вся моя жизнь блистательно раскинулась позади. ("Автобиография: Моав - умывальная чаша моя")

Время, которое попусту расходуется на угрызения совести, лучше потратить на то, чтобы чему-нибудь научиться. ("Как творить историю")

Ужасно сознавать, что время заставит тебя предать все, во что ты сейчас веришь. ("Лжец")

Да есть ли на нашей планете еще хоть один человек, подобный Стивену Фраю? ("Хроники Фрая")

Об истории

Кто-то сказал, что при капитализме происходит эксплуатация человека человеком, а при коммунизме - совсем наоборот. ("Лжец")

В истории человечества не было времени, когда инфантилизм одобрялся бы и ободрялся сильнее, чем сейчас. ("Хроники Фрая")

Историку дарована приятная роскошь — он сидит, ничем не рискуя, за письменным столом и указывает, где обмишурился Наполеон, как можно было избежать вот этой революции, свалить вон того диктатора или выиграть то сражение. ("Как творить историю")

...ложные воспоминания бывают порою намного точнее запротоколированных фактов. ( "Автобиография. Моав - умывальная чаша моя")

Как только нечто становится темой университетского курса, ты понимаешь - оно мертво. ("Как творить историю")

О людях

Циниками мы называем тех, от кого боимся услышать насмешку над собой. ("Гиппопотам")

Любви люди стесняются больше, чем секса. ("Гиппопотам")

Оригинальная мысль? Нет ничего легче. Библиотеки просто набиты ими. ("Лжец")

Одна из самых непривлекательных черт человека, которой к тому же так легко обзавестись, - это негодование по поводу внезапно возникающей популярности того, что прежде доставляло удовольствие только ему и еще кой-кому из избранных. ("Хроники Фрая")

Глупость скрывать куда проще, чем мозги. ("Теннисные мячики небес")

Мы оберегаем свои пустяковые изъяны единственно ради того, чтобы иметь возможность валить на них вину за более крупные наши дефекты. ("Автобиография. Моав - умывальная чаша моя")

Делай не то, что тебе больше всего хочется сделать, делай то, что меньше всего понравится твоему врагу. ("Как творить историю")

Предъявлять высокие нравственные требования, если у тебя уже имеется кашемировый свитер, проще простого. ("Хроники Фрая")

Вино может быть наставником более мудрым, чем чернила, а упражнения в остроумии зачастую лучше учебников. ("Хроники Фрая" )

Женщинам лет уж тридцать как нет нужды напускать на себя вид ранимый и виноватый - теперь это мужская прерогатива. ("Гиппопотам")

Если вы человек порядочный, ну хотя бы наполовину, вас, вероятно, откуда-нибудь да выгоняли... ("Гиппопотам")