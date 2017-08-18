Создатели фильма Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут его на "Оскар"

Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский сообщил, что команда картины Андрея Звягинцева собирается выдвинуть ее на "Оскар" от России. Речь идет не о выборе лучшего российского фильма, "что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора", пояснил "Интерфаксу" в пятницу Роднянский. "Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии", - подчеркнул он.

"Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и уверены, что у него есть шансы в борьбе за "Оскар". По опыту могу сказать, - я имел отношение к трем фильмам, добившимся номинации на эту награду, - что ключевыми элементами успешной конкуренции являются четыре фактора, отсутствие которых существенно ослабляет позиции", - рассказал продюсер.

Одним из таких факторов, по словам Роднянского, является участие и награды фильма на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях - Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе. Здесь у "Нелюбви" очевидное преимущество - приз жюри Каннского кинофестиваля, заметил продюсер.

Также важна реакция международной прессы, отметил он. Ранее сообщалось, что по итогам Каннского фестиваля "Нелюбовь" заняла первое место в рейтинге международных критиков. После этого были написаны десятки положительных рецензий и статей о фильме.

Третий фактор успеха в гонке за "Оскаром" - международная известность режиссера. "Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, входит в десятку самых известных кинорежиссеров мира", - сказал продюсер, напомнив о призах, полученных другими картинами Звягинцева. Четвертым важным фактором является наличие американского дистрибьютора у фильма, заявил Роднянский. Права на прокат "Нелюбви" в США и Канаде приобрела компания Sony Pictures Classics.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает шансы фильма Алексея Учителя "Матильда" в гонке за "Оскаром", продюсер заметил, что они невысоки. Он отметил, что было бы правильно "стартовать с одной из значимых фестивальных площадок - Венеции или Берлина". Премьера "Матильды", рассказывающей о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, состоится 6 октября в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе Учитель заявил, что примет участие в выдвижении картины на премию "Оскар" от России.