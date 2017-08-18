Создатели фильма Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут его на "Оскар"

NEWSru.com
пятница, 18 августа 2017 г. 14:22
Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский сообщил, что команда картины Андрея Звягинцева собирается выдвинуть ее на "Оскар" от России. Речь идет не о выборе лучшего российского фильма, "что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора", пояснил "Интерфаксу" в пятницу Роднянский. "Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии", - подчеркнул он.
© AP/Scanpix

"Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и уверены, что у него есть шансы в борьбе за "Оскар". По опыту могу сказать, - я имел отношение к трем фильмам, добившимся номинации на эту награду, - что ключевыми элементами успешной конкуренции являются четыре фактора, отсутствие которых существенно ослабляет позиции", - рассказал продюсер.

Одним из таких факторов, по словам Роднянского, является участие и награды фильма на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях - Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе. Здесь у "Нелюбви" очевидное преимущество - приз жюри Каннского кинофестиваля, заметил продюсер.

Также важна реакция международной прессы, отметил он. Ранее сообщалось, что по итогам Каннского фестиваля "Нелюбовь" заняла первое место в рейтинге международных критиков. После этого были написаны десятки положительных рецензий и статей о фильме.

Третий фактор успеха в гонке за "Оскаром" - международная известность режиссера. "Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, входит в десятку самых известных кинорежиссеров мира", - сказал продюсер, напомнив о призах, полученных другими картинами Звягинцева. Четвертым важным фактором является наличие американского дистрибьютора у фильма, заявил Роднянский. Права на прокат "Нелюбви" в США и Канаде приобрела компания Sony Pictures Classics.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает шансы фильма Алексея Учителя "Матильда" в гонке за "Оскаром", продюсер заметил, что они невысоки. Он отметил, что было бы правильно "стартовать с одной из значимых фестивальных площадок - Венеции или Берлина". Премьера "Матильды", рассказывающей о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, состоится 6 октября в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе Учитель заявил, что примет участие в выдвижении картины на премию "Оскар" от России.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

Создатели фильма Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут его на "Оскар"

Создатели фильма Звягинцева Нелюбовь выдвинут его на Оскар
Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский сообщил, что команда картины Андрея Звягинцева собирается выдвинуть ее на "Оскар" от России. Речь идет не о выборе лучшего российского фильма, "что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора", пояснил "Интерфаксу" в пятницу Роднянский. "Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии", - подчеркнул он.

Людмила Чурсина в Литве: Вронский — только повод для пожара (40)

Людмила Чурсина в Литве: Вронский — только повод для пожара
"Супруги Каренины — это вечная семейная история. Вронский тут задан только как повод для этого пожара и этой трагедии", - говорит легендарная российская актриса Людмила Чурсина, которая приехала в Литву со спектаклем "Супруги Каренины".

Серебренникова обвинили в создании "Седьмой студии" "с целью реализации преступного умысла" (5)

Серебренникова обвинили в создании Седьмой студии с целью реализации преступного умысла
Следственный комитет РФ объяснил претензии к художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".

"Матильды" здесь не ходят, или Как запрещали кино в ГДР

Матильды здесь не ходят, или Как запрещали кино в ГДР
Деятелей культуры обвиняли в "нигилизме", "скептицизме", создании "порнографии" и растлении молодежи. "Вырубали" все, что "не соответствовало принципам марксизма-ленинизма".

В кинотеатрах Вильнюса, Риги и Таллинна будут бесплатно показывать фильмы стран Балтии (7)

Emilija iš Laisvės alėjos filmavimas
В конце августа в Вильнюсе впервые состоятся Дни кино Балтии. Это уникальное мероприятие, в рамках которого в одну и ту же неделю в кинотеатрах Вильнюса, Риги и Таллинна будут бесплатно показывать литовские, латвийские и эстонские фильмы, сообщает Литовский киноцентр (Lietuvos kino centras).
Facebook друзья