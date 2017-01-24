"Союзмультфильм" снимет сериал о Малыше и Карлсоне

"Союзмультфильм" хочет снять сериал о Малыше и Карлсоне в продолжение знаменитой дилогии и ведет переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен по этому поводу.

"Переговоры ведутся, они начались еще в 2013 году, - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы студии. - Инициатива совместная, поскольку всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу".

"Как в любом совместном проекте, есть много юридических тонкостей, и они требуют разрешения. Кроме того, не определен конечный формат совместного проекта - мы предлагаем постановку сериала", - приводятся в сообщении слова продюсера "Союзмультфильма" Николая Маковского.

В начале января в пресс-службе киностудии объявили, что "Союзмультфильм" планирует снять продолжения своих знаменитых мультфильмов - дилогии "Малыш и Карлсон", цикла о жителях деревни Простоквашино и "Котенка с улицы Лизюкова".

В настоящее время "Союзмульфильм" переезжает в новое здание на улице Академика Королева. Переезд начался в декабре и продлится два-три месяца.

Между тем потомки Астрид Линдгрен в сентябре 2016 года приезжали в Новосибирск на фестиваль документальных фильмов "Встречи в Сибири", где состоялся показ картины, одной из героинь которой является знаменитая шведская писательница.

Советский рисованный мультипликационный фильм "Малыш и Карлсон" по мотивам первой части одноименной трилогии Астрид Линдгрен вышел на экраны в 1968 году. Спустя два года появилось продолжение - "Карлсон вернулся". Эти мультфильмы приобрели огромную популярность в СССР.

При этом материала для продолжения у мультипликаторов - непочатый край, и на сериал его точно хватит. Так, в двух снятых мультфильмах лишь вскользь задействованы брат и сестра Сванте Свантесона - так зовут Малыша в книге. Пара жуликов, которых Карлсон в советской экранизации показательно прищучил за кражей белья на чердаке, - лишь "тень" колоритных книжных персонажей Филле и Рулле, а дядя Юлиус и его роман с фрекен Бок, заканчивающийся предложением руки и сердца, даже не упоминаются.