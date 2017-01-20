Союз фотохудожников Литвы представит свою выставку в Варне

Выставка Союза фотохудожников Литвы открыта в Варне, сообщили в Городской художественной галерее причерноморского города.

Эта экспозиция – своеобразное продолжение установленных в 70-х годах прошлого века контактов и обмена идеями между Союзами фотографов Болгарии и Литвы. В период с 1965 по 1985 г. Болгарию многократно посещали литовские фотографы, также как и болгарские часто показывали свое творчество в литовских галереях, передает БНР.

В экспозицию «Будни: Литва в фотографиях» вошли 78 фотографий. Посетителям представится возможность увидеть работы трех поколений литовских фотографов. Автор, принадлежащий к самому старшему поколению, родился в 1938 году, а к самому молодому – в 1987 году.

Фотографии охватывают более чем полувековой период -первые были сделаны в 60-х годах прошлого века, а последние – в 2012 году. Выставка показывает нечто весьма трудноуловимое камерой - будни, в которых не происходит ничего особенного: нет свадеб, политических событий, а есть обыденная жизнь.

Выставка будет работать до 5 февраля.