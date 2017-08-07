Сокуров, Улицкая и Макаревич попросили выпустить на свободу Малобродского

Российские деятели культуры выступили в поддержку экс-гендиректора "Гоголь-центра" и бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве и хищении бюджетных средств. В открытом письме, которое ТАСС предоставили в понедельник в пресс-службе "Гоголь-центра", они попросили освободить Малобродского из-под стражи на время следствия.

Письмо, в частности, подписали кинорежиссеры Александр Сокуров и Павел Лунгин, театральные режиссеры Иосиф Райхельгауз, Борис Юхананов, Евгений Писарев, Сергей Женовач, Юрий Бутусов, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Виктория Исакова, Юлия Ауг, Оксана Фандера, писатели Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев, Людмила Петрушевская и Людмила Улицкая, мультипликатор Юрий Норштейн.

Басманный суд Москвы 18 июля продлил Малобродскому арест на три месяца - до 19 октября. Мосгорсуд в среду, 9 августа, рассмотрит жалобу на это решение.

"В ближайшее время Московский городской суд будет рассматривать апелляционную жалобу на решение Басманного суда. Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна", - говорится в письме.

В документе также отмечается, что "театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела "Седьмой студии", которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами".

Алексея Малобродского арестовали 21 июня. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Малобродский, занимая пост генерального продюсера "Седьмой студии", в 2012 году вступил в сговор с бывшим гендиректором и экс-главбухом организации Юрием Итиным и Ниной Масляевой с целью похитить часть средств, выделенных АНО на культурные проекты, одним из которых был непоставленный, по мнению следователей, спектакль "Сон в летнюю ночь". Сумма ущерба по этому эпизоду составляет более 2,3 млн рублей.

18 июля сообщалось, что в отношении Малобродского завели второе уголовное дело по статье "Мошенничество". Тогда же до 19 октября был продлен срок содержания под стражей бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, а также срок домашнего ареста экс-гендиректору студии Юрию Итину.

Малобродский отбывает арест в СИЗО N1 ("Матросская тишина"). Своей вины он не признает. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Москве. 6 июля стало известно, что дело передано в управление по особо важным делам СК РФ.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа". Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.

В поддержку фигурантов дела "Седьмой студии" ранее выступили многие театральные деятели и кинематографисты, в том числе Кама Гинкас, Юрий Бутусов, Лев Додин. Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников в июне обратился к зрителям с просьбой помочь доказать, что проект "Платформа" действительно был реализован. Он призвал предоставить "свидетельства, воспоминания и впечатления".

В середине июля директор Большого театра Владимир Урин и руководители других московских театров направили в Басманный суд поручительства за экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.