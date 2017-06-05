Сокуров удостоен "европейского Оскара" за вклад в кинематограф

Российский режиссер Александр Сокуров отмечен почетной премией Европейской киноакадемии за жизненные достижения в кинематографе. Награждение состоится 9 декабря.

Российскому режиссеру Александру Сокурову в понедельник, 5 июня, присуждена почетная премия Европейской киноакадемии за уникальный вклад в мировой кинематограф и выдающиеся творческие достижения (Lifetime Achievement Award).

Сокуров будет почетным гостем на юбилейной тридцатой церемонии награждения премией Европейской киноакадемии, которую называют "европейским Оскаром", 9 декабря в Берлине. Прямую трансляцию торжеств можно будет посмотреть на сайте академии.

Киноакадемики отмечают не только кинематографические произведения, созданные Сокуровым в СССР и России, а также значимость его точки зрения для российского и европейского кино, но и "мужественную приверженность свободе слова, художественного самовыражения и гуманистическим ценностям" режиссера.