Снайперы на крыше Национальной библиотеки: в Риге снимают игровой фильм

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rus.DELFI.lv
среда, 26 июля 2017 г. 13:05
В среду, 26 июля, в центре Риги пройдут съемки игрового фильма. По сюжету на крыше здания Латвийской национальной библиотеки (ул. Барона, 14) будут размещены снайперы, а ближе к вечеру будут слышны звуки выстрелов, предупреждает продюсерская группа Red Dot Media.
© A.Didžgalvio nuotr.

Съемки фильма "Нападение" пройдут в центре столицы с 16 до 22 часов. В картине речь идет о вооруженном нападении ОМОНа на здание Министерства внутренних дел (МВД) в январе 1991 года.

Создатели фильма заранее проносят свои извинения горожанам за доставленные неудобства и призывают не беспокоиться, если кто-то заметит снайперов и услышит звуки выстрелов.

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Культура

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Снайперы на крыше Национальной библиотеки: в Риге снимают игровой фильм
В среду, 26 июля, в центре Риги пройдут съемки игрового фильма. По сюжету на крыше здания Латвийской национальной библиотеки (ул. Барона, 14) будут размещены снайперы, а ближе к вечеру будут слышны звуки выстрелов, предупреждает продюсерская группа Red Dot Media.

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