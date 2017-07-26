Снайперы на крыше Национальной библиотеки: в Риге снимают игровой фильм

В среду, 26 июля, в центре Риги пройдут съемки игрового фильма. По сюжету на крыше здания Латвийской национальной библиотеки (ул. Барона, 14) будут размещены снайперы, а ближе к вечеру будут слышны звуки выстрелов, предупреждает продюсерская группа Red Dot Media.

Съемки фильма "Нападение" пройдут в центре столицы с 16 до 22 часов. В картине речь идет о вооруженном нападении ОМОНа на здание Министерства внутренних дел (МВД) в январе 1991 года.

Создатели фильма заранее проносят свои извинения горожанам за доставленные неудобства и призывают не беспокоиться, если кто-то заметит снайперов и услышит звуки выстрелов.