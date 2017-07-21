Скончался пушкинист Римантас Сидеравичюс

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ru.DELFI.lt
пятница, 21 июля 2017 г. 10:25
Кафедра русской филологии Вильнюсского университета с прискорбием сообщает, что на 83-м году жизни скончался Римантас Сидеравичюс, известный исследователь творчества Пушкина, долгие годы работавший на кафедре русской литературы Вильнюсского университета (1958–1999; с 1980 года доцент).
© Asm. albumo nuotr.

Прощание состоится в пятницу с 11 до 15.30 в зале Laidojimo paslaugų centras, рядом с костелом Св. Петра и Павла.

"Соболезнования родным и близким нашего светлой памяти коллеги, для многих – учителя, терпеливого и внимательного наставника", - выражают соболезнования коллеги Р.Сидеравичюса.

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