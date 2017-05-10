Скончался кинокритик и культуролог Даниил Дондурей

В Израиле в возрасте 68 лет умер известный культуролог и кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Даниил Дондурей. О его смерти сообщил режиссер Виталий Манский.

"Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Прощай, друг!" - написал Манский в своем Facebook.

Кинокритик Антон Долин подтвердил ТАСС факт смерти Даниила Дондурея. "Я только что общался с его дочерью, она мне об этом сообщила. Они с женой, уже вдовой Даниила Борисовича, едут из больницы", - сказал он.

Коллеги и друзья скорбят



Коллеги и друзья Дондурея выражают соболезнования его семье и отдают дань его памяти. Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов заявил РИА "Новости", что Даниил Дондурей был интеллектуальным центром в российском кино, однако к его голосу прислушивались не только в культурной, но и в общественной и политической жизни.

"Во время его болезни он перестал активно участвовать в общественных обсуждениях, его исчезновение было замечено и встречено с сожалением. Это большая потеря для нашего кино, науки и свободного рассуждения", - отметил Разлогов.

Совет по правам человека при президенте РФ сделает все, чтобы сохранить журнал "Искусство кино", главным редактором которого был член СПЧ Даниил Дондурей. Об этом заявил глава совета Михаил Федотов.

"Совет скорбит. Вместе с его родными и близкими, вместе с его друзьями и коллегами, вместе со всеми его читателями, слушателями, зрителями", - говорится в заявлении Федотова, опубликованном на сайте СПЧ.

Федотов отметил, что, несмотря на продолжительную болезнь, Дондурей до последнего строил планы на будущее не только творческие, но и "о предстоящем заседании СПЧ по теме противостояния мракобесию в культуре и образовании, о теме его выступления на очередной встрече в Кремле". Глава совета подчеркнул, что Дондурей был "одним из крупнейших интеллектуалов нашего времени, одним из умнейших людей России".

Биография Даниила Дондурея

Даниил Дондурей родился в Ульяновске в 1948 году. Окончил факультет теории и истории искусства Академии художеств в Ленинграде и аспирантуру Института социологии АН СССР, кандидат философских наук.

В 1975-1981 годах работал в Институте истории искусств, в 1981-1986 годах - в НИИ культуры РСФСР, в 1986-1993 годах - в Институте киноискусства.

С 1993 года Дондурей возглавлял редакцию журнала "Искусство кино". Дондурей - составитель научных сборников по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино. Его работы переведены на разные языки и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии и на Кубе.

Даниил Дондурей был членом Союза художников СССР (1979), Союза театральных деятелей РСФСР (1982), Союза кинематографистов СССР (1988), секретарем Союза кинематографистов СССР (1990), членом коллегии Госкино РФ (1991), коллегии Министерства культуры РФ (2001).

Лауреат премий "Литературной газеты", журналов "Литературное обозрение" (1986), "Смена", "Декоративное искусство".

В декабре 2008 года на съезде Союза кинематографистов России Даниил Дондурей выступал за снятие полномочий председателя союза с Никиты Михалкова. В итоге главой Союза кинематографистов был избран кинорежиссер Марлен Хуциев. Однако Михалков назвал съезд нелегитимным. Его сторонники обратились в суд, который отменил все решения, принятые на съезде.

Михалков созвал внеочередной и чрезвычайный съезд СКР в марте 2009 года, на котором он был переизбран председателем союза. Сторонники Хуциева не признали легитимность этого съезда и решили опротестовать его результаты в суде. В сентябре 2009 года Пресненский суд Москвы признал легитимным чрезвычайный съезд СКР, на котором председателем союза был избран Михалков. Представители истцов обжаловали это решение в Мосгорсуде, который отклонил кассационную жалобу.

Летом того же года редакцию журнала "Искусство кино", возглавляемую Дондуреем, выселили из здания по улице Усиевича в Москве. Пресса связала выселение со скандалом на съезде Союза кинематографистов.

В июне 2010 года 130 несогласных с Никитой Михалковым кинодеятелей основали свой союз кинематографистов - "КиноСоюз". В числе учредителей новой организации был и Даниил Дондурей.

В марте 2014 года Дондурей подписал письмо "КиноСоюза" "Мы с вами!" в поддержку Украины.

В 2016 году кинокритик стал лауреатом Национальной кинематографической премии "Ника". Ему была вручена почетная награда "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".

Дондурей входил в состав Совета по правам человека при президенте России и возглавлял комиссию по культурным правам, образованию и науке.