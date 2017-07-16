Скончался известный актер Владимир Толоконников

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Deutsche Welle
воскресенье, 16 июля 2017 г. 12:32
На 75-м году жизни скончался советский и казахстанский актер Владимир Толоконников. Широкую известность он получил, сыграв роль Шарикова в фильме "Собачье сердце".
© Кадр из фильма

В Москве на 75-м году жизни скончался советский и казахстанский актер Владимир Толоконников. О смерти Толоконникова сообщили друзья семьи актера в воскресенье, 16 июля.

"Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия", - сказал собеседник агентства "Интерфакс". Он сообщил, что хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Владимир Толоконников родился 25 июля 1943 года в Алма-Ате. За свою жизнь снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, был удостоен звания заслуженного артиста Казахской ССР. Широкую известность он получил, сыграв роль Шарикова в фильме Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноименной повести Михаила Булгакова.

Deutsche Welle
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