Скончалась вдова Алексея Германа Светлана Кармалита

В возрасте 77 лет скончалась сценарист Светлана Кармалита, вдова и постоянный соавтор режиссера Алексея Германа-старшего. Причины смерти пока не называются.

О смерти Светланы Кармалиты во вторник, 4 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслава Тельнова. Он уточнил, что Кармалита скончалась в больнице Петербурга. Позже режиссер Алексей Герман-младший, сын Кармалиты и Алексея Германа, рассказал, что в последнее время она очень много работала.

"Видимо, сказалась сильная усталость", — сказал режиссер. Он добавил, что Кармалита тяжело перенесла смерть своего друга, кинохудожника Владимира Светозарова (он скончался 1 июля).

Светлана Кармалита родилась в Киеве в 1940 году. Она вспоминала, что едва не оказалась вместе с матерью жертвой расстрела в Бабьем Яру. Примечательно, что ее первой совместной работой с Алексеем Германом был сценарий к фильму "Садись рядом, Мишка!" — экранизации трогательной повести Юрия Германа "Вот как это было" о малышах-блокадниках, которые выступали с концертами перед ранеными бойцами.

Формально Кармалита работала не над всеми фильмами своего мужа. Ко времени их первой работы вместе у Германа-старшего уже лежала на полке "Проверка на дорогах" и только что вышли — тоже не без сложностей — "Двадцать дней без войны". Зато дальше они практически не расставались — и в творческом плане тоже. В 1981-м также в соавторстве они написали сценарий к детскому фильму "Путешествие в Кавказские горы".

А потом случились "Торпедоносцы". В основу сценария этой военной драмы также легла повесть Юрия Германа — "Здравствуйте, Мария Николаевна"; Алексей Герман и Кармалита завершили и само произведение, которое писатель оставил недописанным. Фильм поставил Семён Аранович, в главных ролях снялись Родион Нахапетов и Алексей Жарков, а потом на создателей фактически просыпался дождь наград. Любопытно, что из сценаристов картины Государственную премию СССР за "Торпедоносцев" получила Кармалита. Алексей Герман получит свою Госпремию через два года — как режиссер "Проверки на дорогах".

Но и на тех проектах, в которых она не участвовала, Светлана Кармалита поддерживала своего мужа. В интервью "Российской газете" она рассказывала, что после того, как и "Мой друг Иван Лапшин" оказался на "полке" (он был завершен в 1979-м), они безуспешно пытались найти хоть какую-нибудь работу — и по предложению Германа попытали счастья в драмтеатре Норильска, но неудачно. А потом были "Торпедоносцы" и выход многих "полочных" картин — в том числе "Проверки на дорогах" и "Лапшина" и две Государственные премии, полученные женой и мужем практически подряд.

Фильмография у Светланы Кармалиты не очень большая — в ней меньше десяти фильмов; но и Алексей Герман-старший в качестве постановщика снял не так уж и много картин — за количеством дуэт никогда не гнался; режиссер любил творить без спешки. Они вместе работали над его последними лентами — "Хрусталёв, машину!" и "Трудно быть богом", причем экранизацию романа Стругацких Кармалите с сыном пришлось завершать после смерти Германа-старшего в феврале 2013 года.

В последние годы она занималась сценарным портфелем возрождаемой киностудии "Ленфильм", работала над созданием в Петербурге синематеки и очень переживала, что идея центра кино превратилась в имущественный спор о расположенном в центре города кинотеатре.

"Конечно, как художник он бы [Герман-старший] состоялся, не будь меня. Но я глубоко убеждена, что в ту же секунду, когда Леша в первый же день нашего знакомства взял меня за руку и сказал: "Ты пойдешь со мной", он перестал быть одиноким... на самом деле ему нужен был рядом человек, который не просто его понимает, но и мыслит так же, как он", — рассказывала она в интервью.