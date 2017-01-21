Шарунас Бартас снимает фильм с Ванессой Паради о войне в Украине

Французская актриса Ванесса Паради сыграет в драме "Иней" Шарунаса Бартаса о войне в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов Украины со ссылкой на Variety.

"Иней" является совместным производством Франции, Литвы, Украины и Польши.

Согласно сюжету, молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (одного из них играет Ванесса Паради).

Реальность оказывается гораздо более жестокой, чем романтические представления молодого литовца.

Съемки "Инея" начались в декабре 2016-го. Около двух недель съемки продолжались на границе с оккупированным Крымом.