Шарль Азнавур получил звезду на Аллее славы в Голливуде

NEWSru.com
пятница, 25 августа 2017 г. 10:32
Легендарный французский шансонье и актер Шарль Азнавур в четверг, 24 августа, получил звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе, сообщает агентство Reuters.
© RIA/Scanpix

Это произошло на 94-м году жизни артиста.

На церемонии открытия звезды Азнавур признался, что он счастлив, и поблагодарил за честь, которая была ему оказана.

Шарль Азнавур - француз армянского происхождения (настоящее имя Шахнур Вахина́к Азнавурян), родился в 1924 году в Париже. За его карьеру, которая продолжается уже более 70 лет, продано уже более 100 млн дисков с его песнями в 80 странах мира.

В репертуаре шансонье - около 1300 песен, среди них "Богема", "Надо уметь", "Вечная любовь", "Немодные радости", "Мама", "Молодость". Он также исполнил роли в 60 фильмах. Сотрудничал с такими режиссерами, как Рене Клер, Клод Шаброль, Клод Лелуш. Наиболее известные картины с участием Азнавура - "Завещание Орфея" Жана Кокто, "Стреляйте в пианиста" Франсуа Трюффо, "Переход через Рейн", "Такси в Тобрук", "Дьявол и десять заповедей".

Шарль Азнавур также известен своей благотворительной деятельностью. В 1988 году после землетрясения в армянском Спитаке он основал благотворительную ассоциацию "Азнавур для Армении" и организовал несколько акций по сбору средств в помощь пострадавшим. С 2009 года является послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.

Именем Азнавура названа площадь в Ереване, памятник ему установлен в армянском городе Гюмри. Шансонье является национальным героем Армении. В 2008 году Азнавур стал гражданином этой страны.


NEWSru.com
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